Gewitterwarnung der Stufe 3 und teilweise starke Regenfälle erwartet

Starkregen und Gewitter prognostizieren die Meteorologen des Bundes für heute Abend in der westlichen Hälfte der Schweiz . Für die betroffene Regionen wurde eine Gewitterwarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) herausgegeben. In der östlichen Hälfte der Schweiz und im Tessin soll es zu teils starken Regenfällen kommen:

Sechs Jahre Haft wegen Mordes und versuchten Mordes: So lautet das Urteil gegen eine Waadtländerin. Die Frau hatte ihre 81-jährige Mutter 2017 in einer Ferienwohnung in Nendaz VS gezwungen, Rattengift zu nehmen, und sie anschliessend mit einem Kochtopf angegriffen. Die Leiche entsorgte sie in einem Müllcontainer.