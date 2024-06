Die Hochwasser-Lage bei der Thur ist weiterhin angespannt, eine Abflachung zeichnet sich aber ab (Archivbild). Bild: keystone

Erdrutsche und Hochwasser in der Ostschweiz – Keller unter Wasser in Zug

Starke Regenfälle sorgen in Teilen der Schweiz für erhöhte Gefahrenstufen bei der Hochwasserlage. Die Übersicht.

Kanton Zug: Keller und Waschküchen stehen unter Wasser

Als Folge der starken Regenfälle sind im Kanton Zug mehrere Hauseingänge, Keller und Waschküchen unter Wasser gestanden. Die Polizei registrierte 15 Meldungen. In der Stadt Zug wurde die Velounterführung «im Rank» geflutet.

Viel Wasser sammelte sich wiederholt auf der Autobahn A14 zwischen Baar und Zug, wie die Zuger Polizei am Samstag weiter mitteilte. Deshalb habe die Geschwindigkeit mehrmals reduziert werden müssen. Der Zugersee und Ägerisee seien an einigen Stellen über die Ufer getreten.

Die Feuerwehren in den Gemeinden Baar, Steinhausen, Cham, Hünenberg und Unterägeri waren laut Angaben der Polizei teilweise während einer längeren Zeit im Einsatz. Es gab keine Verletzten.

Erdrutsche und Hochwasser in der Ostschweiz

In der Ostschweiz sind mehrere Verkehrswege am frühen Samstag wegen Erdrutschen oder Hochwasser vorübergehend unpassierbar geworden. Betroffen waren einzelne Kantonsstrassen in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Thurgau, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Im Turbenthal ZH kam zu einem Erdrutsch zwischen Freckmünd und Schmidrüti. Die Kantonsstrasse wurde dort in beiden Richtungen gesperrt.

Im Thurgau herrschte zwischen Lommis und Affeltrangen Hochwasser. Autos konnten auf der dortigen Verbindungsstrasse nicht mehr verkehren. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auch zwischen Rotbühl und Au gab es einen Erdrutsch auf der dortigen Hörnlistrasse.

In St. Gallen war die Martinsbruggstrasse in beide Richtungen gesperrt, ebenfalls wegen eines Erdrutschs.

Auch im Bahnverkehr kam es zu Problemen. Die Strecke zwischen St. Margrethen SG und dem Hauptbahnhof München (D) war im Allgäu am Morgen unterbrochen. Der Grund dafür war der witterungsbedingte Schienenzustand, wie die SBB mitteilten.

Viele Schadenmeldungen und Feuerwehreinsätze in der Ostschweiz

In den Kantonen Thurgau und St. Gallen hat es wegen der starken Niederschläge bislang viele Schadenmeldungen und Feuerwehreinsätzen gegeben. Allein im Kanton Thurgau registrierte die Polizei bis am Samstagmorgen mehr als 100 Schadenmeldungen.

Die Kantonspolizei Thurgau rechnet damit, dass bis am Mittag noch weitere Schadenmeldungen eingehen werden.

Im Kanton St. Gallen koordinierte die Notrufzentrale rund 90 Feuerwehreinsätze, wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess. Betroffen gewesen sei vor allem der nördliche Teil des Kantons gewesen.

Zürcher Feuerwehren rücken 200 mal aus wegen Überschwemmungen

Die Zürcher Feuerwehren sind bis am Samstagmorgen 200 Mal wegen Wasser in Gebäuden oder überfluteten Strassen ausgerückt. Besonders betroffen sei das Zürcher Oberland sowie Zell und Turbenthal gewesen, schrieb Schutz&Rettung Zürich auf dem Kurznachrichtendienst X.

Bei der Einsatzleitzentrale seien bis am Samstagmorgen über 700 Notrufe eingegangen, 300 davon hätten die Feuerwehr betroffen. Auch auf dem Gebiet der Stadt Zürich sei die Berufsfeuerwehr einige Male wegen Wasserschäden ausgerückt.

Hochwasser-Situation an Thur TG: Anstieg des Pegels flacht sich ab

Die Hochwasser-Situation der Thur im Kanton Thurgau ist auch Samstagmorgen angespannt. Es gilt nach Angaben des Bundes erhebliche Hochwassergefahr. Der Anstieg des Abflusses flachte sich jedoch ab.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) rechnet auf seiner Website damit, dass der Höchststand im Laufe des Tages erreicht sein wird. Seit Freitagabend gilt am Rhein vom Bodensee bis nach Basel und an der Thur von der Mündung Sitter bis zum Rhein erhebliche Hochwassergefahr.

Für Rhein und Thur gab das Naturgefahrenportal des Bundes am Freitagabend eine Hochwassergefahr der Stufe 3 von 5 heraus. Bei dieser Gefahrenstufe rät der Bund, sich von den Gewässern fernzuhalten. Eine mässige Hochwassergefahr der Stufe 2 gibt es laut Bund bei der Aare, der Limmat, der Reuss, der Linth sowie beim Zürich- und Walensee. (sda)