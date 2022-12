Zweithöchste Warnstufe: Lawinenforscher warnen vor grosser Gefahr in den Bergen

Für diese Region gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4 (gross), wie aus dem neusten Lawinenbulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF vom Donnerstag hervorging. Sonst gilt verbreitet eine erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3), in Graubünden und im Süden oft mässig (Stufe 2).

Huddelwetter und erheblicher Niederschlag: In Teilen der Schweizer ist für Freitag die zweithöchste Lawinengefahrenstufe prognostiziert worden. Sie gilt für die Regionen am nördlichen Alpenkamm vom Chablais bis zum Grimselpasses sowie für das Unterwallis.

Eine 53-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend in Ettingen BL frontal in eine Verkehrsinsel gefahren und danach im Strassengraben gelandet. Verletzt wurde beim Unfall niemand, die Frau hatte über 2 Promille Alkohol intus.