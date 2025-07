Hier ziehen am Sonntag Gewitter über die Schweiz

Mehr «Schweiz»

In den orange markierten Gebieten (Stufe 3, erhebliche Gefahr) gewittert es am stärksten. Bild: meteo schweiz

Am Sonntag wird es in der Deutschschweiz wohl zu starken Unwettern kommen. Nach Angaben von MeteoSchweiz ziehen am Nachmittag Gewitter zuerst über die Voralpen und schliesslich über die übrigen Gebiete. Die Unwetter bringen dabei teils kräftige Regenschauer mit sich. In ihrer Nähe seien Sturmböen möglich.

Auch die Westschweiz wird von den Unwettern nicht verschont; MeteoSchweiz sagt teils gewittrigen Niederschlag in allen Regionen voraus. Gebietsweise könne es zu grossen Niederschlagsmengen kommen.

Die Gewitter werden wohl auch durch die Nacht auf Montag über die Schweiz ziehen, heisst es weiter. Der Montag sei demnach meist stark bewölkt und besonders in den Voralpen und Alpen sowie der Ostschweiz vorerst von Regenschauern geprägt. Im Verlauf des Tages kommt vom Westen her wieder sonnigeres Wetter; am Nachmittag gäbe es aber erneut einzelne Schauer und Gewitter.

Mit dem regnerischen Wetter werden am Montag auch die Temperaturen in der Schweiz sinken. So sind in der Deutschschweiz am frühen Morgen um die 17 Grad, am Nachmittag etwa 22 Grad zu erwarten.

(cpf)