Nach Temperatur-Achterbahn: Schon das zweite Sommerwochenende in der Schweiz

Auch das zweite Aprilwochenende hat wieder Sommerwetter gebracht – nach einer kalten Dusche zwischendurch, nachdem die Temperaturen am Mittwoch um bis zu 20 Grad gefallen waren. Am Samstag jedenfalls waren wieder Temperaturen über 25 Grad weit verbreitet.

Mehr «Schweiz»

So stieg das Thermometer in Chur auf 27,3 Grad und auch in Biasca im Tessin noch auf 27,1 Grad. Visp im Wallis und Delsberg im Jura erlebten 26,1 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews am Abend meldete. Auch in Basel reichte es für 25,9 Grad.

Kein aktuelles Bild, aber man kann dieses Wochenende schon wieder am Sonnentanken. (Archiv) Bild: KEYSTONE

Einige Messstationen in mittleren Höhenlagen verzeichneten gar neue April-Temperaturrekorde. Diese lagen vor allem im Jura.

Am Sonntag könnte es noch etwas wärmer werden, bevor die nächste Woche erneut deutliche Abkühlung von 15 bis 20 Grad bringt. (sda)