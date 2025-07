Dank des starken Franken ist Norwegen für Schweizer Reisende günstiger geworden. Bild: www.imago-images.de

Start in die Feriensaison: Hier sind Ferien für Schweizer günstiger geworden

Zum Ferienbeginn zeigt sich: Schweizerinnen und Schweizer können sich im Ausland vielerorts mehr leisten als vor der Pandemie. Der starke Franken und vergleichsweise tiefe Inflation in der Schweiz sorgen für eine nochmals verbesserte Kaufkraft.

Am stärksten profitiert haben Schweizer Reisende in Skandinavien, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse der Raiffeisen-Bank unter Berufung auf Eurostat-Daten zu Preisniveaus in Europa belegt. Die norwegische Krone und andere nordische Währungen haben deutlich nachgegeben.

Vergleichende Preisniveauindizes für Feriendienstleistungen * Schweiz = 100; Gewichteter Preisindex für Beherbergung, Gaststätten, Freizeit- und Verkehrsdienstleistungen grafik: Raiffeisen economic research

Selbst Island, das lange zu den teuersten Reisezielen zählte, ist heute leicht günstiger als die Schweiz was Beherbergung, Gaststätten, Freizeit- und Verkehrsdienstleistungen betrifft. Auch in klassischen Euroländern wie Italien, Frankreich oder Spanien hat sich die Kaufkraft seit 2019 stabil gehalten oder gar verbessert.

Merklich höhere Preise in der Türkei

Teurer geworden ist der Urlaub hingegen in Kroatien. Seit dem Euro-Beitritt 2023 stiegen die Preise dort spürbar, wodurch die Schweizer Kaufkraft sank – wenngleich das Niveau mit rund 60 Prozent des Schweizer Preisstandards weiter attraktiv bleibt, wie Raiffeisen schreibt.

Auch in der Türkei sind Ferien heute kostspieliger als früher. Zwar wertete die Lira stark ab, doch die extrem hohe Inflation mit teils über 700 Prozent seit 2019 hat die starken Preisvorteile aufgezehrt. (pre/sda)