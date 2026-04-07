Frühlingswetter in Luzern am Ostersonntag mit viel Sonnenschein. Bild: keystone

Schweizer Frühsommer-Feeling: Hier wird es heute bis zu 26 Grad warm

Mehr «Schweiz»

Am 5. April, dem Ostersonntag, stieg das Thermometer in Sitten VS auf genau 25,0 Grad Celsius. Damit war das der erste Schweizer Sommertag 2026. An mehreren anderen Orten wurde die 25-Grad-Marke auch beinahe geknackt.

Am heutigen Dienstag soll es gemäss Meteoschweiz sogar mehrere Schweizer Sommertage geben. Hier musst du hin, wenn du heute schon ein bisschen Sommer-Feeling willst:

Rhonetal: Wie schon am Ostersonntag dürfte es im Walliser Hauptort Sitten wieder einen Sommertag geben. Anders als am Ostersonntag dürften aber fast im gesamten Rhonetal von Naters über Visp bis Fully die 25 Grad erreicht werden.

Wie schon am Ostersonntag dürfte es im Walliser Hauptort wieder einen Sommertag geben. Anders als am Ostersonntag dürften aber fast im gesamten Rhonetal von die 25 Grad erreicht werden. Ticinotal und Magadinoebene: In weiten Teilen des Tessins dürfte heute die 25-Grad-Marke erreicht werden. Im Ticinotal ab der Bassa Leventina über die Riviera von Biasca nach Bellinzona werden 25 bis 26 Grad erwartet. In der Tessiner Magadinoebene, die sich von Bellinzona bis nach Locarno zum Lago Maggiore erstreckt, werden 25 bis 26 Grad erwartet.

In weiten Teilen des dürfte heute die 25-Grad-Marke erreicht werden. Im Ticinotal ab der über die Riviera von nach werden 25 bis 26 Grad erwartet. In der Tessiner Magadinoebene, die sich von Bellinzona bis nach zum Lago Maggiore erstreckt, werden 25 bis 26 Grad erwartet. Maggiatal: Auch im für seine natürliche Schönheit bekannten Tessiner Tal werden heute 25 bis 26 Grad erwartet.

Auch im für seine natürliche Schönheit bekannten Tessiner Tal werden heute 25 bis 26 Grad erwartet. Chiasso: Ganz im Süden des Tessins an der Grenze zu Italien sollen gemäss Prognosen ebenfalls 25 Grad erreicht werden.

Ganz im Süden des Tessins an der Grenze zu Italien sollen gemäss Prognosen ebenfalls 25 Grad erreicht werden. Linkes Rhoneufer: In den Gemeinden südlich von Genf am linken Ufer der Rhone könnten heute ebenfalls ganz knapp die 25 Grad erreicht werden.

Die ganze Schweiz im Frühlingsmodus

Die Warmwetter-Fans in der restlichen Schweiz müssen jetzt nicht gleich den Kopf hängen lassen: Fast im gesamten restlichen Schweizer Flachland werden heute mehr als 20 Grad erwartet. Einzige Ausnahme: In St.Gallen und den umliegenden Gemeinden bis und mit Appenzell werden 18 bis 19 Grad erwartet.

Das Schweizer Wetter am 7. April 2026. Bild: meteoschweiz

Fast im ganzen Rest des Mittellands von Schaffhausen über Zürich, Basel, Luzern, Bern und Biel bis Lausanne und Genf werden heute 22 bis 24 Grad mit viel Sonnenschein erwartet.

Sonnige Woche – Abkühlung am Wochenende

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt das Wetter in der Schweiz ähnlich sonnig und warm wie in den vergangenen Tagen. Ab Freitag nehmen die Temperaturen dann tendenziell wieder etwas ab und es ziehen wieder vermehrt Wolken auf.

Am Wochenende bleibt es dann mehrheitlich sonnig, aber ohne dass das Thermometer auf über 20 Grad steigt. Ab kommender Woche wird es dann gemäss aktuellen Prognosen merklich kühler und bewölkter.

Ab dem Wochenende wird es wieder etwas kühler. Bild: meteoschweiz

(ear)