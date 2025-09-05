Über 15'000 Blitze schlugen bei den Gewittern am Donnerstag in der Schweiz ein.Bild: keystone
Überschwemmungen, golfballgrosse Hagelkörner, über 15'000 Blitze und ein Hausbrand nach Blitzeinschlag. So heftig war der gestrige Gewitter-Tag.
05.09.2025, 10:5505.09.2025, 11:18
Am Donnerstag fegte eine Serie heftiger Unwetter über grosse Teile der Schweiz hinweg. Auslöser war das Tief «Volkhard» mit Zentrum über dem Nordatlantik, das eine Kaltfront Richtung Alpen schickte.
Bereits am frühen Donnerstagnachmittag traf die Front zunächst auf die Westschweiz und zog anschliessend bis in die Abendstunden über das ganze Land.
Feuerwehr im Dauereinsatz
So musste zum Beispiel die Feuerwehr im Kanton Solothurn bei rund 60 Meldungen von Wassereinbrüchen und überfluteten Kellern ausrücken. Dies meldete die Kantonspolizei Solothurn am Freitagmorgen.
Auch im Kanton Luzern kam es zu massiven Gewittern. Dort rückte die Feuerwehr am Abend aus, nachdem ein Blitzeinschlag ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt hatte, wie die Luzerner Zeitung unter Berufung auf Leserreporter berichtete.
Insgesamt wurden in der Schweiz über 15’000 Blitze gezählt.
Riesige Hagelkörner
Auch im Appenzell sorgte die Kaltfront für Zerstörung. Wie Leserreporter mehreren Schweizer Zeitungen berichteten, fielen teils golfballgrosse Hagelkörner vom Himmel und zerstörten Autos, Gartenmöbel und Dachfenster. Meldungen von durch Hagel verletzte Personen gab es hingegen keine. (ear mit material sda)
Das könnte dich ebenfalls interessieren:
23 Erfindungen, auf die die Welt (nicht) gewartet hat
1 / 25
23 Erfindungen, auf die die Welt (nicht) gewartet hat
Seit der Mensch die Erde bewohnt, versucht er sich für die Ewigkeit einzurichten. Und so erfindet er Dinge, die die Natur in ihre Schranken weist, Dinge, die ihn schneller und mobiler machen und manchmal auch Dinge, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber sie sind dennoch ganz wundervoll! Hier zum Beispiel sieht man das motorbetriebene Einrad des italienischen Erfinders M. Gobentosa de Udina aus dem Jahr 1931. bild: flickr
... Mehr lesen
Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Das Kärpfrudel im Kanton Glarus hat in diesem Jahr Nachwuchs. Das bestätigt eine aktuelle Beobachtung der Wildhut von drei Wolfswelpen im Grossraum Elm. Der Kanton prüft die Einreichung eines proaktiven Abschussgesuchs beim Bund.