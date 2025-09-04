wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Wetter Schweiz: Bund warnt vor Gewittern in Region Zürich und im Osten

Unwetter-Gefahr am Donnerstag – in diesen Regionen warnt der Bund

04.09.2025, 10:4504.09.2025, 10:45
Mehr «Schweiz»

Am Donnerstag sind in der Schweiz wieder heftige Gewitter prognostiziert. Der Bund spricht für einige Regionen die Gefahrenstufe drei aus (erhebliche Gefahr). Betroffen sind dabei vor allem der Raum Zürich, die Ostschweiz und die Voralpen.

In diesen Regionen warnt der Bund

Wetter Schweiz: Der Bund warnt vor heftigen Gewittern.
Bild: MeteoSchweiz

Es muss mit hoher Blitzaktivität sowie Sturmböen, Hagel und Starkregen gerechnet werden. Der Bund empfiehlt, für Blitzschlag exponierte Orte (Bergketten, Bäume, Masten oder Türme) und vor allem Gewässer zu meiden. Falls einen das Gewitter überrascht, sollte man in einem Gebäude oder Auto Schutz suchen

Die Prognose für 17.50 Uhr.
Die Prognose für 17.50 Uhr.screenshot: meteo schweiz

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Wieder etwas besser sieht dann das Wetter für das Wochende aus. Während es am Freitag in der Deutschschweiz vor allem am Morgen noch etwas Regen geben dürfte, wird es gegen Nachmittag in allen Regionen sonnig, die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 Grad (Deutschschweiz), und 20 bis 24 Grad (Westschweiz und Alpensüdseite).

Wetter Schweiz: So wird das Wetter in den nächsten Tagen.
Bild: MeteoSchweiz

Am Samstag wäre perfektes Ausflugswetter, die Sonne zeigt sich überall in der Schweiz, die Temperaturen schwanken zwischen 21 Grad (Deutsch- und Westschweiz) und 25 Grad (Alpensüdseite).

Nächste Woche dürfte es dann wieder regnerisch werden, die Prognosen dafür sind allerdings noch ungewiss. (ome)

Mehr zum Wetter:

War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Spektakuläre Bilder von Blitzen aus der ganzen Welt
1 / 20
Spektakuläre Bilder von Blitzen aus der ganzen Welt
Brasilien.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nur knapp am Blitz vorbeigefahren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Sion gibt zwei Spieler nach Armenien ab +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Pizza-Teilen verboten! Kein Gratis-Wasser! – Die grössten Restaurant-Ärgernisse
4
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
5
Zürich will Raum um den HB grüner und autoärmer gestalten – so soll das aussehen
Meistgeteilt
1
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
2
Israel droht Huthi mit biblischen Plagen +++ Hamas zu Abkommen mit Israel bereit
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein +++ Russischer Pastor muss als Kriegsgegner in Haft
5
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
Wie eine freie Schweizer KI ChatGPT und Co. alt aussehen lässt
Das mit Blick auf das Gemeinwohl entwickelte KI-Sprachmodell «Apertus» überzeugt mit Schweizer Grundwerten. Und es ist die perfekte Antwort auf das rücksichtslose Vorgehen grosser Techkonzerne.
Wie tritt man gegen die reichsten und mächtigsten Techkonzerne der Welt an, die Milliarden in eigene KI-Software buttern und die Konkurrenz niederwalzen?
Zur Story