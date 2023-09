September 2023 schlägt Temperaturrekorde

In Basel-Binningen gebe es normal einmal in fünf Jahren im September 4,5 Sommertage und 0,2 Hitzetage. Dieses Jahr konnten dort laut Meteonews bisher im September 15 Sommertage und fünf Hitzetage verzeichnet werden. Aufgrund der Wetterprognose bis Ende Monat dürfte sich die Anzahl Sommertage noch erhöhen, schrieb der Wetterdienst weiter.

Auch mit der Anzahl an Sommertagen geizte der Monat nicht. So zeichne sich der diesjährige September sich durch eine weit überdurchschnittliche Anzahl von Sommertagen mit einer Temperatur von über 25 Grad und Hitzetagen mit über 30 Grad aus.

Im Norden sei man auch bezüglich Sonnenscheindauer teilweise auf Rekordkurs, schrieb der Wetterdienst am Dienstag in einer Mitteilung. Der bisher wärmste September datiere vom Jahr 1961 mit einer Abweichung von knapp drei Grad gegenüber dem Klimamittel 1991 bis 2020.

