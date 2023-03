Grau, windig und nass - Die Wetterprognose für die Woche 🌧️

Grau, windig und nass – so sieht das Wetter in dieser Woche aus 🌧️

Falls du auf eine sonnige Woche hoffst, muss ich dich leider enttäuschen: Das Wetter wird langweilig, grau und regnerisch. Schon heute merkt man, dass die Wolken im Norden dominant sind und so wird es laut meteonews.ch die ganze Woche bleiben. Nördlich der Alpen ist die ganze Woche mit Niederschlag zu rechnen, südlich mit bewölkten Tagen.

Zum Teil massive Niederschlagssummen

Mit wie viel Niederschlag konkret zu rechnen ist, ist noch nicht ganz klar. Die Wettermodelle gehen auseinander. Das Europäische Modell ECMWF zum Beispiel prognostiziert bis Ende der Arbeitswoche im Osten der Schweiz 15 bis 25 mm, während das deutsche Modell ICON im Osten mit bis zu 60 mm rechnet. Das amerikanische Modell GFS bewegt sich zwischen diesen beiden Behauptungen.

Wie dem auch sei: Du kannst auf jeden Fall mit viel Niederschlag und grauem Himmel rechnen.

Die Schneefallgrenze steigt

Am Mittwoch steigt die Schneefallgrenze von etwa 800 Metern bis über 1500 Meter. Deshalb ist insbesondere in Richtung Westen in den höheren Lagen mit einer ordentliche Portion Neuschnee zu rechnen.

Neuschneesumme bis Freitag 13. März. bild: Meteonews

Waldbrandgefahr und Windböen

Im Norden sinkt deshalb die Trockenheit durch diese Niederschläge deutlich. Im Süden hingegen bleibt die Situation eher prekär. Im Tessin und Teilen von Graubünden besteht weiterhin eine erhebliche Waldbrandgefahr.

Waldbrandgefahr Montag 06.03.2023. bild: meteonews

Das Wetter wird aber nicht nur nass, sondern auch windig. Im Flachland ist mit Windspitzen von 60 bis 80 km/h zu rechnen. Auch in den Bergen geht es stürmisch zu, es weht teils ein gar stürmischer Westwind. Auf den Voralpengipfeln sind sogar Orkanböen möglich – ähnlich wie letztes Wochenende. Im Flachland bringt der starke Südwestwind aber eher milde Temperaturen mit sich. Bis zum Wochenende können wir verbreitet mit zweistelligen Temperaturen rechnen.

Maximale Windböen bis Sonntag. bild: meteonews

