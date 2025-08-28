anhaltender Regen18°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Wetter in der Schweiz am Donnerstag: Die Regenwalze kommt

Regen Wetter Sommer Schweiz Walensee
Am Donnerstag zeigt sich das Wetter von seiner unfreundlichen Seite in der Schweiz.Bild: keystone

Eine Regenwalze zieht über die Schweiz: Hier wird es heute besonders nass

28.08.2025, 10:2728.08.2025, 10:27
Mehr «Schweiz»

Der Donnerstag steht im Zeichen des Regens. Tatsächlich wird es heute in der ganzen Schweiz nass. Schuld daran trägt Ex-Hurrikan Erin. Dieser zog Mitte August der US-Ostküste entlang und überquerte den Atlantik in Richtung Afrika. Auf Kap Verde forderte er gar mehrere Todesopfer.

Die Überreste des Sturms ziehen seit gestern und heute Donnerstag nochmals verstärkt über die Schweiz. Sie bringen «schubweise sehr feuchte und labil geschichtete Luft in den Alpenraum», wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt.

Hurrikan Erin über den Bahamas am 20. August 2025.
Hurrikan Erin am 20. August an der Ostküste der USA.Bild: nasa

Bereits in der Nacht auf Donnerstag kam es dabei besonders im Süden zu Starkniederschlägen. Hier fiel in den vergangenen 24 Stunden am meisten Regen (Stand 10 Uhr):

  1. Mosogno (TI): 129,1 Millimeter
  2. Cevio (TI): 79,3 Millimeter
  3. Chasseral (BE): 68,6 Millimeter
  4. Locarno (TI): 66 Millimeter
  5. La Chaux-de-Fonds (NE): 62,1 Millimeter

Doch auch die Ostschweiz war bereits von Starkregen betroffen. In Urnäsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden musste die Feuerwehr nach einer starken Gewitterzelle wegen Hochwasser ausrücken:

Video: ch media/BRK News / Video Unit / Ramona De Cesaris

Gefahrenstufe 5 im Süden

Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie hat deshalb für die gesamte Schweiz die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Die Bevölkerung ist angehalten, «Ufergebiete von Fliessgewässern und Seen sowie steile Hänge» zu meiden.

Unwetterwarnung über der Schweiz am 28. August 2025.
MeteoSchweiz warnt vor Starkniederschlägen.Bild: meteoschweiz

Für Teile des Tessins und in Graubünden gilt gar die höchste Warnstufe. «Die Varianz zwischen den verschiedenen Wettermodellen ist durchaus gross, aber selbst nach konservativen Ansätzen muss bis zum Freitagmorgen im Tessin und Teilen von Südbünden verbreitet mit 100 bis 130 mm Regen gerechnet werden», schreibt MeteoNews.

Hier wird der Donnerstag besonders nass

Auch im Laufe des Donnerstags sind besonders der Süden und der Osten der Schweiz von anhaltenden und starken Niederschlägen betroffen. Doch auch im Westen dürfte es besonders am Vormittag vereinzelt zu Regen kommen.

Starke Niederschläge über der Schweiz am 28. August 2025.
Der Regenradar von MeteoSchweiz für Donnerstag, 10.00 Uhr.Bild: meteoschweiz

«Besonders auf der Alpennordseite sind am Nachmittag längere trockene Abschnitte möglich», schreibt MeteoSchweiz. Laut diesem Wettermodell beschränkt sich dann ein Grossteil der Niederschläge auf das Tessin und auf die Ostschweiz.

Starke Niederschläge über der Schweiz am 28. August 2025.
Der Regenradar von MeteoSchweiz für Donnerstag, 16.00 Uhr.Bild: meteoschweiz

Laut dieser Prognose dürfte sich der schlimmste Teil der Regenwalze aber über Norditalien und Österreich entladen. (leo)

Mehr zum Wetter:

Klimawandel bringt mehr «Superzellen-Gewitter» in die Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Pickel unterschreibt bei Espanyol +++ Flüchtet Omlin auf die Insel?
2
Warum Jacqueline Badran den Eigenmietwert plötzlich nicht mehr abschaffen will
3
Deals sind wertlos: Trump setzt auf Mafiamethoden
4
Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen
5
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
3
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
4
Bayern im Pokal mit Glück und Kane +++ Rangers kommen in Brügge unter die Räder
5
Wegfall von Eigenmietwert würde Bern 162,4 Millionen Franken kosten
Waadtländer Staatsrat Venizelos plädiert für Bodycams
Ein Vertreter der Waadtländer Regierung hat am Mittwoch zum ersten Mal auf die Enthüllungen von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus innerhalb der Lausanner Polizei reagiert. Der für Sicherheit und Jugend zuständige Staatsrat Vassilis Venizelos (Grüne) sprach von einer schockierenden Verkettung von Ereignissen. Zur Beruhigung der Situation und zur Wiederherstellung des Vertrauens plädierte er unter anderem für Bodycams.
Zur Story