Erneut starke Rauchentwicklung nach Dachstockbrand in Beringen SH

20.12.2025, 13:4420.12.2025, 13:44

Nach einem Dachstockbrand in einem einem Wohn- und Geschäftshaus in Beringen SH in der Nacht auf Samstag ist es am Nachmittag erneut zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Zuvor hatten die Behörden Entwarnung gegeben.

Bei den Nachlöscharbeiten sei es erneut zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, hiess es bei der Schaffhauser Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Löscharbeiten seien im Gang. Die Polizei bestätigte damit die Meldung der Warn-App Alertswiss. Die Bevölkerung wird darin angehalten, Türen und Fenster zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Im Laufe der Löscharbeiten in der Nacht hatte sich das Feuer auf die kompletten oberen Etagen ausgebreitet. Der Dachstock stand in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren die Bewohner ausser Haus. Am frühen Morgen hiess es auf Alertswiss es bestehe keine Gefahr mehr. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine, wie ein Sprecher des Feuerwehrinspektorats bereits am frühen Morgen auf Anfrage sagte.

Die Personen im Gebäude - ein Restaurant und Hotel - hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, sagte der Sprecher weiter. Im Dachstock hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes demnach keine Personen auf. (sda)

