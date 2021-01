Schweiz

A2 bleibt wegen Lawinengefahr weiterhin unterbrochen



Die Autobahn A2 zwischen Beckenried NW und Flüelen UR bleibt wegen Lawinengefahr gesperrt. In dem Gebiet am linken Ufer des Urnersees müsse weiterhin mit dem Niedergang von Lawinen gerechnet werden, teilte Alertswiss am Samstagmorgen mit.

Die A2 ist auf jenem Abschnitt seit Donnerstagvormittag nicht befahrbar. Der Verkehr auf der Nord-Süd-Achse wird auf die Axenstrasse auf der gegenüberliegenden Seeseite umgeleitet.

Die Lawinensituation zwischen Flüelen und Beckenried wird am Nachmittag neu beurteilt. Gesperrt ist in diesem Gebiet auch die Kantonsstrasse von Seedorf Richtung Bauen UR. Auf diese war erneut die Fischlauilawine niedergegangen.

Autoverlad ebenfalls eingestellt

Die Lage im Kanton Uri habe sich weiterhin entspannt, teilte die Kantonspolizei am Samstag mit. Es seien keine weiteren Meldungen zu Lawinenniedergängen mit Auswirkungen auf Personen, Gebäude und Strassen eingegangen.

Wieder für den Verkehr freigegeben wurden am Samstagmorgen im Kanton Uri die Kantonsstrassen Gurtnellen-Wassen und Unterschächen-Urigen. Noch bis mindestens am frühen Nachmittag gesperrt ist die Furkastrasse zwischen Hospental und Realp.

Wegen dieser Strassensperrung im Urserental bleibt auch der Autoverlad zwischen Oberwald VS und Realp eingestellt, wie die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) mitteilte. Auch für den Personenverkehr meldete die MGB Einschränkungen und Unterbrüche, dies auf den Strecken Andermatt UR-Dieni GR und Hospental-Niederwald VS, dies wegen ausserordentlichen Räumungsarbeiten. (viw/sda)

