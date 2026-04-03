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Berggänger stirbt am Grossen Mythen nach Lawinenniedergang

Hoch Ybrig Grosser Mythen
Im Hintergrund: Der schneebedeckte Grosse Mythen.Bild: Shutterstock

Berggänger stirbt am Grossen Mythen nach Lawinenniedergang

03.04.2026, 21:4703.04.2026, 21:47

Am Grossen Mythen im Kanton Schwyz ist ein Berggänger ums Leben gekommen. Er geriet am Karfreitag mit einem anderen Berggänger unter eine Lawine und wurde über eine Felswand in die Tiefe gerissen. Der Begleiter konnte sich an einem Baum festhalten und überlebte.

Die beiden jungen Männer wanderten am Karfreitagvormittag vom Brunni in Richtung Holzegg, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Von dort aus begaben sie sich, mit Seilen ausgerüstet, auf dem Wanderweg Richtung Gipfel des Grossen Mythen. Wegen der erheblichen Schneemengen brachen sie kurz vor 14 Uhr ihre Tour ab. Beim Abstieg wurden die Berggänger schliesslich von der Gleitschneelawine erfasst.

Die Abklärungen zur Identität des Verstorbenen waren laut Polizei am Freitagabend noch im Gange. (sda)

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