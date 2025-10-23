bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Neue Studie: Ältere Angestellte werden diskriminiert

Neue Studie zeigt: Ältere wollen länger arbeiten – doch Firmen schicken sie in Frühpension

23.10.2025, 10:3123.10.2025, 10:31

23 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz sind 55 Jahre alt oder älter. Gleichzeitig gehen seit 2020 mehr Menschen in Rente, als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Ohne gezielte Förderung älterer Mitarbeitender könnte es schwierig werden, den Personalbedarf in der Zukunft zu decken, schreibt das Beratungsunternehmen von Rundstedt.

Unternehmen betonen immer wieder ihre Offenheit für ältere Mitarbeitende. Doch die Realität sehe anders aus, sagt Pascal Scheiwiller, CEO von Rundstedt, einem grossen Schweizer Personalvermittler, gegenüber SRF.

Die Outplacement-Firma von Rundstedt hat über 1500 HR-Manager und Führungskräfte zu ihrem Umgang mit älteren Mitarbeitenden befragt – davon 1436 in der Schweiz und 270 im Ausland, um die Schweizer Situation mit anderen Ländern vergleichen zu können. Die repräsentative Schweizer Studie deckt verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen ab.

Beschäftigung im Alter hält agil und fit.
Beschäftigung im Alter hält agil und fit.bild: shutterstock

Die Studie zeigt, dass der Arbeitsmarkt für viele Beschäftigte ab 55 weiterhin eine Altersfalle darstellt. 77 Prozent der befragten HR-Managerinnen und Manager gaben an, dass ältere Mitarbeitende in ihren Firmen Diskriminierung erfahren. Zwar befürworten gut zwei Drittel eine gezielte Rekrutierung von über 55-Jährigen – umgesetzt wird dies aber nur bei jedem fünften Unternehmen.

«Die Firmenspitze muss durchsetzen, dass nicht primär Frühpensionierungen das Ziel der Personalpolitik sind, sondern die Weiterbeschäftigung.»
Pascal Scheiwiller, CEO von Rundstedt.

HR-Managerinnen und Manager würden 55+ gerne gleich behandeln wie jüngere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In der Realität werde dies aber kaum umgesetzt. «Die HR-Führungskräfte sind zwar die Hauptakteure in der Personalpolitik, beklagen aber, dass die eigene Firma zu wenig flexibel ist, sich zu wenig darum bemüht, die 55+ bis zum Pensionsalter – oder darüber hinaus – im Unternehmen zu halten», so der Experte.

Scheiwiller sieht als Hauptgrund, dass viele Arbeitgeber denken, ältere Mitarbeitende ab 55 wollten früh in Rente gehen. «Das stimmt aber nicht. Viele Arbeitskräfte wissen, dass eine Beschäftigung im Alter agil und fit hält.» Das zeigt sich auch in der Befragung: 57 Prozent möchten die Weiterbeschäftigung über das reguläre Pensionierungsalter hinaus fördern, was aber nur von 43 Prozent der Firmen mitgetragen wird. Gut drei Viertel der Befragten beobachten zudem eine allgemeine Altersdiskriminierung – trotz Fachkräftemangel.

Es brauche einen Sinneswandel in der Gesellschaft, damit Arbeit im Alter nicht nur demografisch und wirtschaftlich, sondern auch gesundheitlich und persönlich sinnvoll ist, so Scheiwiller. (sda/cst)

Mehr zum Thema:

Ü55 und gekündigt
«Nach 40 Dienstjahren haben sie mich wie einen Müllsack vor die Türe gestellt»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Rentner Claudio* hat mit 55 seinen Job verloren und nie mehr einen gefunden – so lebt er seither
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik +++ Russland startet Atom-Manöver
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
4
Geflüchtete sollen nicht mehr in ihre Heimat reisen dürfen – nur noch in Ausnahmefällen
5
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Meistgeteilt
1
Bald kostet ein Euro weniger als 90 Rappen – was das für die Schweiz bedeutet
2
Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
3
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
142 Kilometer pro Stunde bei Basel gemessen: Wo und wann es heute stürmt
Weil Sturmtief «Benjamin» in den Ärmelkanal einbiegt, wird die Schweiz am Donnerstag von einem kräftigen Herbststurm heimgesucht. Hier erfährst du den ganzen Tag live, was die Auswirkungen davon sind.
Die Schweiz bereitet sich auf den Sturm vor. Grund dafür ist das Sturmtief Benjamin, das über den Ärmelkanal in Richtung Nordsee zieht. Die Schweiz wird dabei vom Sturmfeld erfasst. Die vorgelagerte Kaltfront zieht am Donnerstag von West nach Ost über die Schweiz.
Zur Story