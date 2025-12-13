Für jeden Geschmack: 69 Weihnachtsguetzli-Rezepte

Du willst dich inspirieren lassen? Neues entdecken? Oder du suchst nach altbewährten Guetzli, die schnell und einfach sind? Kein Problem – bei 69 Guetzli-Rezepten kann man gar nicht anders, als fündig werden.

69 Rezepte? Was zum Teufel? Warum 69? Nun, das ist ganz einfach: Weil Guetzlibacken (fast) so aufwändig gut ist wie das Vorspiel. Es gibt nur einen Unterschied: Zum Höhepunkt kommst du erst, wenn du ins frisch gebackene Guetzli hineinbeisst. Oder vielleicht auch schon beim Anblick dieser 69 Guetzli?



Klassische Guetzli

Bevor wir dir die kreativsten und kalorienreichsten Guetzli-Rezepte vorstellen, beginnen wir erst einmal mit den klassischen Varianten. Die Guetzli, die an keiner Weihnachtsfeier fehlen dürfen.

1. Mailänderli

Zutaten

250g Butter

225g Zucker

3 Eier

1 Zitrone

500g Mehl

1 Eigelb zum Bestreichen

Zubereitung

Butter und Zucker mit den Eiern verrühren. Zitroneschale abreiben und darunterziehen. Mehl nach und nach mit einem Sieb dazugeben. Teig mindestens 2 Stunden kühl stellen. Teig ausrollen und circa 7 Millimeter dick auswallen. Guetzli ausstechen, mit Eigelb bestreichen und bei 200 Grad circa 8 Minuten backen.

2. Spitzbuben

Zutaten

250g Butter

125g Zucker

2 TL Vanillezucker

1 Eiweiss

350g Mehl

200g Himmbeergonfi

Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung

Butter, Zucker, Vanillezucker und Eiweiss miteinander verrühren. Mehl nach und nach mit einem Sieb dazugeben. Teig für mindestens zwei Stunden kühl stellen. Teig 2 Millimeter dick auswallen. Rondelle von circa 4 cm ausstechen. Für die Deckel aus der Hälfte der Guetzli ein Sternchen oder Herz ausstechen. Rondelle circa 10 Minuten kühl stellen und anschliessend bei 200 Grad für circa 6 Minuten backen. Guetzli auf einem Gitter auskühlen. In der Zwischenzeit Himbeerkonfitüre erwärmen und auf die Rondellenböden verteilen. Deckel aufsetzen und trocknen lassen. Zum Schluss die Guetzli mit etwas Puderzucker bestäuben.

3. Brunsli

Zutaten

100g dunkle Schokolade

160g Zucker

200g Mandeln, gemahlen

1 EL Kakaopulver

1/2 TL Zimt

1 Prise Gewürznelken

1 Eiweiss

4 EL Kirsch

Zucker zum Bestreuen

Zubereitung

Schokolade fein reiben und mit Zucker, Mandeln, Kakaopulver und Gewürzen mischen. Eiweiss schaumig schlagen und zur Masse dazugeben. Kirsch dazugeben und zu einem Teig vermischen. Zugedeckt ca. 1 Stunde kühl stellen. Teig 1 Zentimeter dick auswallen und mit etwas Zucker bestreuen. Formen ausstechen und über Nacht trocknen lassen. Guetzli am nächsten Tag bei 250 Grad für 4 Minuten im Ofen backen.

4. Zimtsterne

Zutaten

3 Eiweisse

250g Puderzucker

2 EL Zimt

350g Mandeln, gemahlen

1/2 EL Kirsch

Zubereitung

Eiweisse steif schlagen und Puderzucker portionsweise dazu sieben. 6 Esslöffel davon beiseitestellen. Zum Rest Zimt, Mandeln und Kirsch beigeben. Teig mindestens eine Stunde kühl stellen. Teig 1 Zentimeter dick ausrollen und mit etwas Puderzucker bestreuen. Sterne ausstechen. Ausstecher zwischendurch in Puderzucker drücken, damit der Teig nicht daran festklebt. Guetzli mit einem Backpinsel mit der beiseitegestellten Eischnee-Masse bestreichen und anschliessend bei 250 Grad für 5 Minuten im Ofen backen.

5. Vanillegipfeli

Zutaten

250g Mehl

100g Mandeln, gemahlen

75g Puderzucker

1 Packung Vanillezucker

200g Butter

Puderzucker und Vanillezucker zum Bestreuen

Zubereitung

Mehl, Mandeln, Puderzucker, Vanillezucker und Butter in einer Schüssel mischen. Teig circa 30 Minuten kühl stellen. Teig portionsweise zu fingerdicken Rollen formen und in circa 2 Zentimeter lange Stücke schneiden. Gipfeli bei 200 Grad für circa 15 Minuten im Ofen backen. Herausnehmen und etwas abkühlen. Etwas Puderzucker und Vanillezucker mischen und Vanillegipfeli damit bestäuben.

6. Chräbeli

Zutaten

4 Eier

450g Puderzucker

1/2 EL Anis

1 EL Kirsch

550g Mehl

Zubereitung

Eier und Zucker mit den Schwingbesen zu einer schaumigen Masse rühren. Anis, Kirsch und Mehl daruntermischen. Teig zu Rollen von circa 2 Zentimeter und in circa 5 Zentimeter lange Stücke schneiden. Chräbeli etwas biegen und 3–4-mal leicht schräg einschneiden. Chräbeli offen bei Raumtemperatur circa 24 Stunden trocknen. Danach bei 140 Grad für circa 20 Minuten im Ofen backen.

7. Butterguetzli

Zutaten

150g Butter

150g Puderzucker

1/2 TL Vanillepaste

1 Ei

300g Mehl

3/4 TL Backpulver

Zubereitung

Butter, Zucker und Vanillepaste gut verrühren. Ei, Mehl und Backpulver daruntermischen. Teig circa 30 Minuten kühl stellen und danach 7 Millimeter dünn auswallen. Formen ausstechen und bei 200 Grad für circa 7 Minuten im Ofen backen.

8. Cornflakes-Schoko-Häufchen

Zutaten

200g dunkle Schokolade

100g Butter

80g Cornflakes

Zubereitung

Schokolade mit der Butter in eine Schüssel geben und über dem Wasserbad bei kleiner Hitze schmelzen. Cornflakes daruntermischen. Aus der Masse Häufchen formen. Guetzli kühl stellen, bis die Schokolade fest ist.

9. Totenbeinli

Zutaten

200g Haselnüsse

100g Butter

175g Zucker

2 TL Zimt

2 Eier

250g Mehl

1 Eigelb mit 1 EL Milch vermischt zum Bestreichen

Zubereitung

Haselnüsse in einer Pfanne rösten und grob hacken. Butter, Zucker, Zimt und Eier miteinander verrühren. Mehl mit einem Sieb dazugeben. Nüsse daruntermischen. Nüsse unter den Teig mischen. Teig eine Stunde lang kühl stellen und danach 1 Zentimeter dick auswallen. 7 Zentimeter breite Streifen schneiden und anschliessend bei 180 Grad für circa 12 Minuten im Ofen backen.

10. Nuss-Zitronen-Guetzli

Zutaten

1 Zitrone

125g Weizenmehl

1 TL Bachpulver

75g Speisestärke

125g Zucker

1 Packung Vanillezucker

1 Ei

100g Butter

100g Haselnüsse, geröstet

Zubereitung

Zitronenschale abreiben und Saft auspressen. Haselnüsse in der Bratpfanne rösten und anschliessend grob hacken. Zitronenschale und -saft, Butter, Zucker, Zimt und Eier miteinander mischen. Mehl nach und nach dazusieben und zu einem Teig verrühren. Teig 1 Stunde kühl stellen. Danach 1 Zentimeter dick auswallen. 7 Zentimeter breite Streifen schneiden und bei 180 Grad für circa 12 Minuten im Ofen backen.

11. Brezeli

Zutaten

250g Butter

6 Eier

250g Zucker

1 Zitrone

1/2 TL Zimt

500g Mehl

Bretzelieisen

Zubereitung

Butter, Eier und Zucker aufschlagen. Zitronen dazureiben. Zimt und Mehl dazugeben. Teig für mindestens 2 Stunden kühl stellen. Aus der Masse Kugeln Formen. Bretzelieisen heiss werden lassen und Teigkugeln ausbacken.

Mailänderli-Varianten

Weil sie einfach zu den beliebtesten Guetzli-Rezepten zählen!

12. Orangen-Mailänderli

Zutaten

120g Butter

120g Zucker

1 Vanilleschote

1 Orange

1 Eigelbe

200g Mehl

1 Eigelb zum Bestreichen

Zubereitung

Butter und Zucker miteinander verrühren. Vanilleschote halbieren und das Mark herauskratzen und zur Masse geben. Orangenschale fein dazureiben. Saft auspressen und ebenfalls dazugeben. Eigelb und Mehl beigeben und alles gut verrühren. Teig mindestens 30 Minuten abkühlen lassen. Teig circa 5 Millimeter dick auswallen. Guetzli ausstechen, mit Eigelb bestreichen und bei 170 Grad circa 12 Minuten backen.

13. Mailänderli mit Mohn

Zutaten

250g Butter

225g Zucker

3 Eier

1 Zitrone

500g Mehl

4 EL Mohnsammen

1 Eigelb zum Bestreichen

Zubereitung

Butter und Zucker mit den Eiern verrühren. Zitronenschale abreiben und darunterziehen. Mehl nach und nach mit einem Sieb dazugeben. Mohnsamen dazugeben. Teig mindestens 2 Stunden kühl stellen. Teig ausrollen und circa 7 Millimeter dick auswallen. Guetzli ausstechen, mit Eigelb bestreichen und bei 200 Grad circa 8 Minuten backen.

14. Mailänderli mit Cranberrys

Zutaten

250g Butter

225g Zucker

3 Eier

1 Zitrone

500g Mehl

6 EL Cranberries, getrocknet

1 Eigelb zum Bestreichen

Zubereitung

Butter und Zucker mit den Eiern verrühren. Zitronenschale abreiben und darunterziehen. Mehl nach und nach mit einem Sieb dazugeben. Cranberrys fein hacken und unter die Masse heben. Teig mindestens 2 Stunden kühl stellen. Teig ausrollen und circa 7 Millimeter dick auswallen. Guetzli ausstechen, mit Eigelb bestreichen und bei 200 Grad circa 8 Minuten backen.

15. Lebkuckuchen-Mailänderli

Zutaten

250g Butter

225g Zucker

3 Eier

1 Zitrone

500g Mehl

2 TL Lebkuchengewürz

1 Eigelb zum Bestreichen

Zubereitung

Butter und Zucker mit den Eiern verrühren. Zitronenschale abreiben und darunterziehen. Mehl nach und nach mit einem Sieb dazugeben. Lebkuchengewürz dazugeben. Teig mindestens 2 Stunden kühl stellen. Teig ausrollen und circa 7 Millimeter dick auswallen. Guetzli ausstechen, mit Eigelb bestreichen und bei 200 Grad circa 8 Minuten backen.

16. Mailänderli in Schoggi

Zutaten

250g Butter

225g Zucker

3 Eier

1 Zitrone

500g Mehl

1 Eigelb zum Bestreichen

1 Packung Schokoladenkuvertüre

Zubereitung

Butter und Zucker mit den Eiern verrühren. Zitronenschale abreiben und darunterziehen. Mehl nach und nach mit einem Sieb dazugeben. Teig mindestens 2 Stunden kühl stellen. Teig ausrollen und circa 7 Millimeter dick auswallen. Guetzli ausstechen, mit Eigelb bestreichen und bei 200 Grad circa 8 Minuten backen. Kuvertüre grob hacken und im heissen Wasserbad schmelzen lassen. Mailänderli zur Hälfte in Schokoladenglasur tauchen.

Spezielle Guetzli

Hier ein paar etwas speziellere Rezepte, die du nicht in jedem Guetzli-Sack findest.

17. Mandel-Honig-Guetzli

Zutaten

60g Butter

200g Mehl

100g Mandeln, gemahlen

120g Zucker

1 TL Zimt

1 EL Honig

1 Ei

1 Ei zum Bestreichen

Zubereitung

Butter schmelzen und mit den Zutaten zu einem Teig verkneten. Teig mindestens 30 Minuten kühl stellen. Teig ausrollen und circa 5 Millimeter dick auswallen. Guetzli ausstechen. Ei verquirlen. Guetzli damit bestreichen und bei 200 Grad für circa 8 Minuten backen.

18. Datteln gefüllt mit Erdnussbutter

Zutaten

20 Datteln

4 EL Erdnussbutter

Zubereitung

Datteln einschneiden und Kern entfernen. Erdnussbutter in die Datteln füllen.

19. Florentinerli

Zutaten

20g kandierte Früchte

0,5 dl Rahm

25g Butter

60g Zucker

20g Honig

40g Mandelblättchen

120g dunkle Schokolade

Silikonmatte mit Vertiefungen

Zubereitung

Rahm, Butter, Zucker und Honig aufkochen. Kandierte Früchte fein hacken und mit den Mandeln beigeben. Masse in die Vertiefungen der Silikonmatte verteilen und fest werden lassen. Schokolade über dem Wasserbad schmelzen. In die Vertiefungen der Silikonmatte giessen. Leicht abkühlen lassen. Carameltaler auf die Schokolade legen und kühl stellen, bis die Schokolade hart ist.

20. Schoggi-Spitzbuben

Zutaten

200g Butter

100g Zucker

1 Eigelb

150g Mandeln, gemahlene

180g Mehl

30g Kakao

Himbeergonfi

Zubereitung

Butter, Zucker und das Ei miteinander vermischen. Mandeln, Mehl und Kakao dazugeben und zu einem Teig verkneten. Teig mindestens 1 Stunde kühl stehlen. Teig 2 Millimeter dick ausrollen. Rondelle von circa 1 Zentimeter ausstechen. Für die Deckel aus der Hälfte der Guetzli ein Sternchen oder Herz ausstechen. Rondelle bei 180 Grad für circa 10 Minuten backen. Guetzli auf einem Gitter auskühlen. In der Zwischenzeit Himbeerkonfitüre erwärmen und auf die Rondellenböden verteilen. Deckel aufsetzen und trocknen lassen.

21. Stracciatella-Guetzli

Zutaten

270g Mehl

100g Zucker

230g Butter

1 TL Backpulver

50g dunkle Schokolade

50g weisse Schokolade

1 EL Joghurt

Zubereitung

Butter schmelzen und mit dem Zucker mischen. Mehl, Backpulver und Joghurt dazugeben. Schokolade fein hacken und unterheben. Teig mindestens zwei Stunden kühl stellen. Aus der Masse Häufchen formen und bei 180 Grad für circa 12 Minuten im Ofen backen.

22. Bärentatzen (ja, die heissen wirklich so)

Zutaten

250g Butter

175g Zucker

1 Packung Vanillezucker

1 Ei

175g Mehl

175g Stärkemehl

75g Mandeln, gemahlen

200g Schokoladenkuvertüre

Zubereitung

Butter, Zucker, Vanillezucker und das Ei miteinander vermischen. Mehl, Stärkemehl und die Mandeln dazugeben. Teig mit einem Spritzbeutel in kleinen Tatzen auf ein mit Backpapier belegtes Blech spritzen. Im Ofen bei 180 Grad für 15 Minuten backen. Kuvertüre grob hacken und im heissen Wasserbad schmelzen lassen. Die Enden der Tatzen in Schokoladenglasur tauchen.

23. Ingwer-Schoggi-Trüffel

Zutaten

100g dunkle Schokolade

30g Ingwer

150g Rahm

1 TL Butter

1/2 TL Vanillezucker

Zubereitung

Schokolade und Ingwer fein hacken. Rahm in einem Topf etwas erwärmen. Schokolade, Butter und Vanillezucker dazugeben. Ingwer und Schokolade untermischen. Trüffelmasse mindestens 3 Stunden kühl stellen. Von der Trüffelmasse mit einem Teelöffel kleine Portionen entnehmen und im Kakaopulver wälzen. Nochmals etwas abkühlen lassen.

24. Schokoladen-Vanillegipfeli

Zutaten

225g Mehl

2 EL Kakaopulver

1 TL Vanillezucker

200g Butter

140g Mandeln, gemahlen

70g Puderzucker

50g dunkle Schokolade

1 Ei

Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung

Mehl, Kakaopulver, Vanille mit der Butter vermischen. Schokolade fein reiben und mit den Mandeln, Puderzucker und dem verrühren. Teig mindestens 1 Stunde kühl stellen. Teig zu fingerdicken Rollen formen, in circa 2 Zentimeter lange Stücke schneiden und zu Gipfel formen. Schokoladen-Vanillegipfel bei 180 Grad für circa 15 Minuten backen. Mit etwas Puderzucker bestreuen.

25. Spitzbuben mit Schoggifüllung

Zutaten

240g Butter

240g Mehl

120g Zucker

180g Mandeln, gemahlen

1/2 TLZimt

150g dunkle Schokolade

150ml Rahm

Zubereitung

Butter, Mehl, Zucker, Mandeln und Zimt zusammen vermischen und zu einem Teig verkneten. Teig für mindestens 1 Stunde kühl stellen. Rondelle von circa 4 cm ausstechen. Für die Deckel aus der Hälfte der Guetzli ein Sternchen oder Herz ausstechen. Rondelle bei 180 circa 10 Minuten im Ofen backen. Schokolade hacken und aufkochen. Rahm erwärmen und mit der Schokolade vermischen. Schokoladenmischung auf die Rondellenböden verteilen, Deckel aufsetzen und trocknen lassen.

26. Tirggel

Zutaten

200g Honig

50g Puderzucker

1/2 TL Zimt

1/2 TL Nelkenpulver

1/2 TL Muskat

1 EL Rosenwasser

250g Mehl

Holzmodel

Zubereitung

Honig erwärmen und mit Puderzucker, Zimt, Nelkenpulver, Muskat und Rosenwasser vermischen. Mehl in eine Schüssel geben und mit der Honigmasse vermischen. Teig mindestens 30 Minuten kühl stellen. Teig circa 4 Millimeter dick auswallen. Holzmodel bemehlen und auf den Teig legen, gut andrücken. Tirggel entlang dem Model ausschneiden und vom Model lösen. Tirggel bei 230 Grad für circa 5 Minuten im Ofen backen.

27. Kokos-Bällchen

Zutaten

300g Mehl

100g Mandeln, gemahlene

100g Kokosflocken

100g Zucker

250g Butter

100g weisse Schokolade

Kokosflocken zum Bestreuen

Zubereitung

Mehl, Mandeln und Kokosflocken vermischen. Zucker und Butter dazugeben. Teig zu Kugeln formen und bei 180 Grad für circa 15 Minuten backen. Schokolade im Wasserbad schmelzen. Kugeln in die Schokolade tauchen und mit Kokosflocken bestreuen.

28. Schoggi-Spitzbuben mit Karamelfüllung

Zutaten

280g Mehl

60g Kakaopulver

170g Puderzucker

200g Butter

1Ei

200g Karamellcreme

Zubereitung

Mehl, Kakaopulver und Puderzucker miteinander vermischen. Butter und das Ei dazugeben und zu einem Teig verkneten. Teig mindestens 1 Stunde kühl stellen. Teig circa 3 Millimeter dick ausrollen. Rondelle von circa 4 cm ausstechen. Für die Deckel aus der Hälfte der Guetzli ein Sternchen oder Herz ausstechen. Rondelle bei 180 Grad für circa 10 Minuten backen. Guetzli auf einem Gitter auskühlen. In der Zwischenzeit Karamellcreme erwärmen und auf die Rondellenböden verteilen. Deckel aufsetzen und trocknen lassen.

29. Kokos-Makronen mit Schoggi

Zutaten

3 Eiweisse

1 TL Zitronensaft

230g Puderzucker

1/2 TL Zimt

200g Kokosraspeln

150g Schokoladenkuvertüre

Zubereitung

Eiweiss mit dem Zitronensaft steif schlagen. Puderzucker und Zimt dazugeben. Kokosraspeln unterheben. Masse in einen Spritzbeutel füllen und Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen. Makronen bei 150 Grad circa 15 Minuten backen. Kuvertüre im heissen Wasserbad schmelzen. Makronen zur Hälfte in die Schokolade tauchen.

Aussergewöhnliche Guetzli

Jetzt wird's richtig speziell!

30. Streichholz-Guetzli

Zutaten

300g Mehl

100g Puderzucker

1 EL Vanillezucker

130g Butter

2 Eier

400g Marzipanrohmasse

200g Zartbitterkuvertüre

Zubereitung

Mehl, Puderzucker, Vanillezucker, Butter und Eier zu einem Teig verkneten. Teig mindestens 1 Stunde kühl stellen. Teig circa 1 Zentimeter dick auswallen. Mit einem Messer 1 Zentimeter breite Stäbchen schneiden. Stäbchen bei 160 Grad für circa 15 Minuten backen. Marzipankugeln von circa 2 cm Durchmesser formen und am Ende eines jeden Stäbchens aufstecken und gut andrücken. Für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Keksstäbchen mit dem Marzipankopf nach unten in die Kuvertüre tauchen. Guetzli abkühlen lassen und danach anzünden - ähh - geniessen.

31. Candy-Cane-Cookies

Zutaten

250g Mehl

125g Butter

70g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

1 Ei

Rote Lebensmittelfarbe

Zubereitung

Mehl, Butter, Puderzucker, Vanilleextrakt mit dem Ei mischen und zu einem Teig verkneten. Teigmasse teilen und die eine Hälfte mit Lebensmittelfarbe einfärben. Beide Hälften anschliessend mindestens 1 Stunde kühl stellen. Aus beiden Hälften dünne Stängel formen und diese umeinander wickeln. Stängel leicht krümmen und bei 175 Grad für circa 10 Minuten backen.

32. Caipirinha-Guetzli

Zutaten

200g Mehl

100g Zucker

1 TL Vanillezucker

120g Butter

80 ml Limettensaft

1 EL Cachaça, 250g Puderzucker, 1 EL Limettensaft für die Glasur

Zubereitung

Mehl, Zucker, Vanillezucker, Butter, Eigelb und die Limettensaft miteinander vermischen und zu einem Teig verkneten. Teig mindestens 2 Stunden kühl stellen. Teig circa 3 Millimeter dick auswallen. Formen ausstechen und bei 170 Grad für 10 Minuten backen. Puderzucker mit dem Limettensaft und dem Cachaça zu einer Glasur verrühren. Guetzli mit der Glasur bestreichen und abkühlen lassen.

33. Dominosteine

Zutaten

Teig

1.5 TL Backpulver

50g Butter

1 Ei

150ml Honig

1 TL Lebkuchengewürz

150g Mehl

120g dunkle Schokolade

40g Zucker

Gelee

6 Blatt Gelatine, weiss

600g Quittengelee

5EL Zitronensaft

Marzipanmischung

200g Marzipanrohmasse

120g Walnüsse

500g dunkle Schokolade

Zubereitung

Butter, Honig und Zucker miteinander vermischen. Schokolade hacken und dazugeben. Mehl, Backpulver, Lebkuchengewürz und das Ei nach und nach hinzufügen. Teig in eine flache Backform füllen und bei 180 Grad für circa 15 Minuten backen. Gelatine einweichen lassen. Quittengelee mit Zitronensaft aufkochen, mit der Gelatine vermischen und danach gleichmässig über den Teig streichen. Teig für mindestens 3 Stunden kühl stellen. Walnüsse hacken, Marzipan fein reiben und mit den Walnüssen vermischen. Masse dann auf einem Stück Klarsichtfolie in der Grösse des Teigbodens streichen und über den Teig geben. Klarsichtfolie entfernen. Kuchen in kleine Würfel schneiden. Schokolade schmelzen und die Würfel dann in die Schokolade tauchen. Dominosteine abkühlen lassen.

34. Red-Velvet-Guetzli

Zutaten

50g weisse Schokolade

80g Butter

100g Zucker

1 Packung Vanillezucker

2 Eier

Rote Lebensmittelfarbe

200g Mehl

1 TL Backpulver

Puderzucker

Zubereitung

Schokolade hacken und mit der Butter verrühren. Zucker, Vanillezucker, Eier und Lebensmittelfarbe nach und nach dazugeben. Mehl und Packpulver hinzufügen. Teig für mindestens 2 Stunden kühl stellen. Aus der Masse Häufchen formen und in Puderzucker wälzen. Guetzli bei 175 Grad für circa 12 Minuten backen.

35. Rentier-Guetzli

Zutaten

230g Butter

200g Vanillezucker

1 Ei

2 TL Backpulver

400g Mehl

Smarties, Puderzucker, etwas Wasser und Schokolade

Zubereitung

Butter mit Zucker schaumig schlagen. Nach und nach Ei und Vanille unterrühren. Mehl und Backpulver dazugeben. Teig circa 6 Millimeter dick auswallen. Rondelle ausstechen und bei 175 Grad für circa 8 Minuten backen. Puderzucker mit etwas Wasser mischen. Schokolade im Wasserbad schmelzen und mit einem Zahnstocher Geweihe und Augen auf die Guetzli malen. Smarties mit der Puderzuckermasse befestigen.

36. Glühwein-Sterne

Zutaten

100g Butter

70g Zucker

150g Ruchmehl

1Ei 1 TL Zimt

1/2 TL Ingwer

1/ 2 TL Kardamom

1/2 TL Gewürznelken

Zubereitung

Butter, Zucker, Ei, Mehl und Gewürze mischen und zu einem Teig verkneten. Mindestens 30 Minuten kühl stellen. Teig circa 5 Millimeter dick auswallen. Formen ausstechen und bei 180 Grad für circa 10 Minuten backen.

37. Schokoladenscheiben

Zutaten

Boden

200g Kekse

200g Butter

100g Kokosflocken

Füllung

300ml Rahm

60g Butter

150g Milchschokolade

Topping

150 g dunkle Schokolade

Zubereitung

Kekse zerbröseln und mit Butter und Kokosflocken mischen. In eine flache Backform geben und für mindestens 1 Stunde kühl stellen. Rahm mit Butter verrühren und aufkochen lassen. Schokolade fein hacken und dazugeben. Masse über den Teig giessen. Bei 180 Grad für circa 10 Minuten backen. Abkühlen lassen. Schokolade schmelzen und über die Masse giessen. Abkühlen lassen. Danach in kleine Quadrate schneiden.

Guetzli-Ideen aus dem Ausland

Ausgefallene Guetzli gibts auch im Ausland. Kennst du diese absolut leckeren Rezepte schon?

38. Jaffa-Guetzli

Jaffa Cakes oder auch nur Jaffa genannt kommen aus Grossbritannien.

Zutaten

1 Orange

300ml Orangensaft

100g Gelierzucker

1 Biskuitboden

180g dunkle Kuvertüre

Zubereitung

Orangenschale abreiben, auspressen und mit dem Orangensaft und Gelierzucker aufkochen. Masse auf ein flaches Blech geben und kühl stellen. Mit einem Ausstecher 12 Kreise ausstechen. Aus dem Biskuitboden ebenfalls 12 Kreise ausstechen. Die Orangenkreise über die Biskuitkreise legen. Schokolade schmelzen und mit einem Löffel über die Guetzli verteilen.

39. Palmiers

Der Geburtsort dieser herzhaften Leckerei ist Frankreich.

Zutaten

2 Packungen Vanillezucker

2 EL Zucker

1 Blätterteig

1 dunkle Schokolade

Zubereitung

Zucker und Vanillezucker vermischen. Blätterteig mit dem Zucker bedecken. Kanten nach innen klappen, anschliessend die umgeklappten Kanten so nach innen klappen, dass sie sich in der Mitte treffen. Etwas Zucker darüberstreuen. Die Hälfte wieder umklappen. 1 Zentimeter dicke Scheiben abschneiden und in Zucker wälzen. Guetzli bei 200 Grad für circa 10 Minuten backen. Umdrehen und weitere 3-4 Minuten backen. Schokolade schmelzen und die Hälfte der Palmiers darin tränken.

40. Shortbread

Der Guetzli-Mix aus Butter, Mehl und Zucker stammt aus Schottland.

Zutaten

150g Butter

90g Zucker

200g Mehl

1 EL Zucker

Zubereitung

Butter weich rühren, Zucker darunterziehen, Mehl daruntermischen. Teig circa 7 Milimeter dick auswallen und Formen ausstechen. Shortbread bei 180 circa 8 Minuten backen.

41. Pepparkakor

Peppar ... warte mal? Soll das wirklich Pfeffer bedeuten? Jawohl! In Schweden bäckt man Guetzli, die würzig und knusprig zugleich schmecken.

Zutaten

100g Zucker

2 EL Karamellsirup

150g Butter

250g Mehl

1 TL Pfeffer

1 Eigelb

100g Puderzucker

Zubereitung

Zucker, Sirup und Butter schaumig schlagen. Mehl und Pfeffer dazugeben. Teig circa 1 Stunden kühl stellen. Teig circa 4 Millimeter dick auswallen. Formen ausstechen und mit Eigelb bepinseln. Pepparkakor bei 180 Grad für circa 7 Minuten backen.

42. Rough Cookies

Herkunftsland: Neuseeland. Mhmmm ...

Zutaten

180g Butter

70g brauner Zucker

1 Vanilleschote

50g Cornflakes

3 EL Mehl

40g Haferflocken

1 TL Backpulver

3 EL Kakaopulver

1 dunkle Schokolade und Walnüsse für die Garnitur

Zubereitung

Vanillemark auskratzen und mit Butter und Zucker schaumig schlagen. Cornflakes zerbröseln und mit Mehl, Haferflocken, Backpulver und Kakaopulver mischen. Zur Buttermischung hinzufügen und alles zu einem Teig verrühren. Aus der Masse kleine Kugeln formen, leicht flach drücken und bei 180 Grad für circa 15 Minuten backen. Abkühlen lassen. Schokolade schmelzen und über die Kekse giessen. Afghan Biscuit mit Walnüssen belegen.

43. Pão de Miel

Wer Pão de Queijo kennt, errät gleich die Herkunft dieser Leckerei: Brasilien.

Zutaten

200ml Rahm

1 TL Zimt

1 TL Muskatnuss

150ml Honig

5 Eier

200g brauner Zucker

1 TL Vanillezucker

50g Kakopulver

1 TL Backpulver

350g Mehl

5 TL Dulce de Leche

1 dunkle Schokolade

Zubereitung

Rahm, Zimt und Muskatnuss erwärmen. Honig dazugeben und alles gut miteinander verrühren. Etwas abkühlen lassen. Eier, Zucker, Vanillezucker, Kakaopulver, Backpulver und Mehl hinzufügen. Teig in Förmchen füllen und bei 175 Grad für circa 15 Minuten backen. Küchlein mit einem Messer halbieren und eine Hälfte mit Dulce de Leche bestreichen. Danach den Deckel wieder aufsetzen. Schokolade im heissen Wasserbad schmelzen und die Küchlein damit bestreichen.

44. Cantuccini

Cantuuuucccciiis kommen von nirgendwo anders als von Italien. Und zwar aus der Provinz Prato nahe Florenz.

Zutaten

150g Mandeln

250g Zucker

40g Butter

2 Eier

1 Eigelb

2 EL Dessertwein

1 Orange

300g Weissmehl

2 TL Backpulver

Eiweiss und Zucker

Zubereitung

Mandeln auf einem Blech verteilen und bei 200 Grad für circa 5 Minuten rösten. Mandeln hacken und mit Zucker, Butter, Eier, Eigelb, Wein, Orangenschale und Salz in einer Schüssel verrühren. Mehl und Backpulver mischen, mit den Mandeln zur Masse geben, zu einem weichen Teig zusammenfügen. Aus der Masse Rollen formen und mit etwas Eiweiss bestreichen. Zucker darüberstreuen und bei 200 Grad für 30 Minuten backen. Rollen etwas abkühlen, danach leicht schräg in circa 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Cantucci wieder auf das Backblech legen und weitere 5 Minuten backen.

Die Feinsten (und Kalorienreichsten)

Guetzli mit viiiel Schoggi und ganz viiiel Butter schmecken einfach am besten. Und zu Weihnachten darf man sich diese Hardcore-Fett-Geil-Guetzli auch mal gönnen.

Wenn es dir jetzt schon schlecht wird, scrolle einfach weiter nach unten.

45. Chocolate Chip Cookies

Zutaten

200g Butter

200g brauner Zucker

50g Puderzucker

2 Eier

350g Mehl

1 TL Backpulver

1 TL Zimt

80g Mandeln, gemahlen

200g Schokoladenwürfel

Zubereitung

Butter, Zucker und Puderzucker miteinander vermischen. Eier, Mehl, Backpulver und Zimt mischen und beifügen. Mandeln und Schokoladenwürfel vorsichtig unterziehen. Aus der Masse grosse Taler formen. Guetzli im Ofen bei 200 Grad für 15 Minuten backen.

46. Schoggiguetzli mit Marshmallows

Zutaten

125g Butter

150g Zucker

1 Ei

250g Mehl

1 TL Backpulver

1 EL Kakao

10 grosse Marshmallows

80g Gonfi

400g Bitterkuvertüre

Zubereitung

Butter, Zucker und Ei cremig rühren. Mehl, Backpulver und Kakao dazugeben. Teig auf bemehlter Arbeits­fläche gut durchkneten und für 30 Minuten kühl stellen. Rechtecke ausstechen und mit einem Abstand und auf ein Blech legen. Im Ofen bei 175 Grad für 10 Minuten backen. Hälfte der Kekse mit der Unterseite nach oben auf ein Blech legen. Marshmallows quer halbieren. Jeden Keks mit einer Marshmallow­hälfte belegen und für 2 Minuten im heissen Ofen bei gleicher Temperatur backen. Übrige Kekse auf der Unterseite mit etwas Konfitüre bestreichen. Marshmallowkekse aus dem Ofen nehmen und sofort je eine Konfitürenhälfte draufdrücken. Kekse auskühlen lassen. Kuvertüre grob hacken und im heissen Wasserbad schmelzen lassen. Die Kekse damit vollständig überziehen und auf einem Kuchengitter trocknen lassen.

47. Lebkuchen mit Schokolade

Zutaten

150g Butter

250g Zucker

300g Mehl

200ml Milch

4 Eier

150g Mandeln, gemahlen

3 EL Honig

3 EL Kakao

1 TL Lebkuchengewürz

1 Packung Vanillezucker

1 Packung Backpulver

1 TL Zimt

Zubereitung

Milch kurz erwärmen, Butter darin auflösen und Eier und Honig unterrühren. Mischung mit allen trockenen Zutaten mischen. Teig auf einer Arbeitsfläche ausrollen und mit Formen ausstechen. Im Ofen bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Kuvertüre grob hacken und im heissen Wasserbad schmelzen lassen. Die Kekse damit vollständig überziehen und auf einem Kuchengitter trocknen lassen.

48. Marmor-Guetzli mit Schokoladenfüllung

Zutaten

Teig

100g Puderzucker

200g Butter

1 Vanilleschote (ausgekratztes Mark)

1 Zitrone

300g Mehl

1 Ei

Füllung

20g Butter

100g weisse Schokolade

100g Zartbitterschokolade

1 TL Zimt

1 TL Nelkenpulver

Zubereitung

Zitrone auspressen, Vanillemark auskratzen und mit der Butter verrühren. Mehl nach und nach dazusieben und unterkneten. Teig halbieren. Ei trennen. Eigelb und Kakao zu einer Teighälfte geben und das Eiweiss zur anderen. Teig für 1 Stunde kühl stellen. Teige ganz gleichmässig ausrollen. Platten aufeinander legen und zusammenrollen. Rolle in 3 mm dicke Plätzchen schneiden. Im Ofen bei 170 Grad für 12 Minuten backen. Schokolade zusammen mit der Butter im Wasserbad schmelzen. Gewürze hinzufügen und alles gut verrühren. Guetzliböden mit der Schokoladenfüllung bestreichen und Deckel aufsetzen. Auskühlen lassen.

49. Buttermilch-Guetzli

Zutaten

170g Butter

225g Weizenmehl

2 TL Backpulver

80g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Zitrone

125ml Buttermilch

Zubereitung

Butter in eine Schüssel geben. Mehl mit dem Backpulver darübersieben und vermischen. Zucker, Vanillezucker und Zitronenschale zufügen. Buttermilch unterrühren und alles gut vermengen. Aus der Masse Häufchen formen. Guetzli im Ofen bei 180 Grad für 20 Minuten backen.

50. Schoggi-Guetzli mit Smarties

Zutaten

200g Mehl

1 TL Natron

50g Kakao

2 Eier

150g brauner Zucker

125g weisser Zucker

1 TL Vanillezucker

125g Schokolade

125g Smarties

Zubereitung

Alle Zuckersorten vermischen und mit den Eiern in eine Schüssel geben. Schokolade zusammen mit der Butter in einem Topf über dem Wasserbad schmelzen. Mehl mit Natron und Kakao mischen. Die flüssige Schokoladenbutter zur Zucker-Mischung geben und alles gut verrühren. Mehlmischung dazugeben und alles noch einmal gut verrühren. Aus dem Teig Häufchen formen und diese mit Smarties belegen. Im Ofen bei 165 Grad für 10 Minuten backen.

Kalorienarme Guetzli

Guetzlibacken ohne sündhaft viele Kalorien macht zwar halb so viel Spass, dafür musst du dir im neuen Jahr keine Gedanken um ein allfälliges Fitnessabo machen.

Wenn du jetzt schon weinen musst, scrolle einfach wieder nach oben.

51. Aprikosen-Schmaus

Zutaten

60g Zartbitterschokolade

250g getrocknete Aprikosen

Zubereitung

Schokolade im Wasserbad erhitzen. Aprikosen mit der Spitze in die Schokolade tauchen und auf ein belegtes Blech legen und auskühlen lassen.

52. Low-Carb-Zimtsterne

Zutaten

3 Eiweisse

130g Sukrin Melis (Puderzucker-Ersatz)

350g Mandeln, gemahlen

1 TL Zimt

Zubereitung

Eiweiss steifschlagen. Sukrin Melis dazusieben. 5 EL Eischnee abnehmen und beiseitestellen. Zur restlichen Masse Mandeln und Zimt beigeben. Teig für 30 Minuten kühl stellen. Arbeitsfläche mit gemahlenen Mandeln bestreuen. Teig 1 Zentimeter dick ausrollen und mit etwas Puderzucker bestreuen. Sterne ausstechen und mit dem restlichen Eiweiss bestreichen. Guetzli im Ofen bei 120 Grad für 20 Minuten backen.

53. Low-Carb-Schoggi-Guetzli

Zutaten

30g Kakao

2 Eier

30g Butter

90g Erythrit (Zuckerersatz)

120g Mandelmehl

1 TL Backpulver

Zubereitung

Kakaopulver mit etwas heissem Wasser zu einer dickflüssigen Paste vermischen. Butter und Erythrit verrühren, Eier dazugeben und die Masse leicht cremig aufschlagen. Mehl und Backpulver dazugeben und mit der Kakaopaste verrühren. Aus der Masse Häufchen formen. Guetzli bei 175 Grad für 15 Minuten backen.

54. Low-Carb-Vanillegipfeli

Zutaten

130g Mandeln, gemahlen

100g Butter

2 EL Stevia (Zuckerersatz)

2 Eigelb

1/2 TL Backpulver

1/2 Vanillschote

Puderzucker

Zubereitung

Vanilleschotte auskratzen und mit den restlichen Zutaten vermischen. Teig gut verkneten und für 30 Minuten kühl stellen. Teig portionsweise zu fingerdicken Rollen formen und in circa 2 Zentimeter lange Stücke schneiden. Vanillegipfel im Ofen bei 160 Grad für 10 Minuten backen. Nach Belieben mit Puderzucker bestäuben.

55. Low-Carb-Limetten-Guetzli

Zutaten

85g Butter

240g Mandelmehl

70g Birkenzucker

2 Limetten

Zubereitung

Schale der Limetten abreiben und mit den restlichen Zutaten vermischen. Teig für 1 Stunde kühl stellen. Teig zu einer Rolle kneten und jeweils 1 cm dicke Scheiben abschneiden. Guetzli im Ofen bei 175 Grad für 15 Minuten backen.

56. Low-Carb-Spitzbuben

Zutaten

60g Proteinpulver

80g Mandelmehl

70g Kokosöl

100g Xylit (Zuckerersatz)

1 TL Backpulver

Konfitüre

Zubereitung

Proteinpulver, Mandelmehl, Kokosöl, Xylit und Bachpulver miteinander vermengen und zu einem Teig verkneten. Teig für mindestens 30 Minuten kühl stellen. Teig 2 Millimeter dick auswallen. Rondelle von circa 4 cm ausstechen. Für die Deckel aus der Hälfte der Guetzli ein Sternchen oder Herz ausstechen. Guetzli im Ofen bei 160 Grad für circa 10 Minuten backen. Konfitüre erwärmen und auf die Rondellenböden verteilen. Deckel aufsetzen und trocknen lassen.

57. Low-Carb-Nuss-Guetzli

Zutaten

2 EL Cashewkerne

2 EL Mandeln

2 Datteln, entsteint

1 Eigelb

75g Mandeln, gemahlen

30g Kokosöl

2 EL Honig

Zubereitung

Cashewkerne und Mandeln klein hacken. Kokosöl bei geringer Hitze aufkochen und mit den gemahlenen Mandeln, Datteln, Eigelb, Honig sowie den zerkleinerten Mandeln und Cashewkernen vermischen. Teig in zwölf gleichmässig grosse Plätzchen aufteilen und im Ofen bei 180 Grad für 10 Minuten backen.

58. Haferflocken-Guetzli

Zutaten

1 Banane

200g Haferflocken

10g Kokosflocken, gemahlen

Zubereitung

Banane mit einer Gabel zerdrücken. Haferflocken und Kokosflocken dazugeben und vermischen. Guetzli bei 200 Grad für circa 10 Minuten backen.

59. Low-Carb-Ingwer-Guetzli mit ein paar wenigen Schokoladenstückchen

Zutaten

1 Ei

50g Ingwer

30g Schokoladenstücke

100g Mandeln, gemahlen

50g Erythrit

15g Butter

100 ml Wasser

1 TL Backpulver

Zubereitung

Schäle den Ingwer und schneide ihn in ganz kleine Würfel. Ingwerstücke zusammen mit dem Erythrit und Wasser in einen kleinen Topf erwärmen und so lange rühren, bis fast die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Karamellisierter Ingwer mit den anderen Zutaten vermischen. Aus der Masse Häufchen formen. Guetzli im Ofen bei 160 für 10 Minuten backen.

60. Haferflocken-Aprikosen-Cookies

Zutaten

1 Banane

200g Haferflocken

50g Aprikosen

Zubereitung

Banane mit einer Gabel zerdrücken. Haferflocken dazugeben und vermischen. Aprikosen fein hacken und unterziehen. Guetzli bei 200 Grad für circa 10 Minuten backen.

Guetzli für Verliebte 🥰

In der Weihnachtszeit beschenkt man auch gerne mal seine Liebsten mit ein paar Leckereien. Diese Varianten kannst du mit besonders viel Liebe zubereiten.

61. Herz-Trüffel

Zutaten

1 Eigelb

2 EL Zucker

2 EL Maisstärke

500ml Milch

Herz-Eiswürfel-Kuchenform

Zubereitung

Eigelb mit Zucker und Maisstärke verrühren. Milch aufkochen und mit der Eigelb-Masse vermischen. Masse etwas abkühlen lassen und dann in einen Gefrierbeutel füllen. Herzformen damit füllen. Über Nacht abkühlen lassen.

62. Lebkuchenherzen

Zutaten

3 EL Butter

200g Zucker

250g Mehl

1 TL Backpulver

2 EL Kakaopulver

2 TL Lebkuchengewürz

1 Packung Vanillezucker

2,5 dl Milch

1 EL Honig

Backform mit Herzen

Zubereitung

Zucker, Mehl, Backpulver, Kakaopulver, Lebkuchengewürz und Vanillezucker miteinander vermischen. Milch, Honig und Butter dazugeben und alles gut verrühren. Teig anschliessend in eine Backform mit Herzen giessen und bei 180 Grad für circa 30 Minuten backen.

63. Herz-Makronen

Zutaten

200g Puderzucker

100g Mandeln, gemahlen

3 Eiweisse

40g Zucker

Lebensmittelfarbe (Paste oder Pulver)

150g dunkle Schokolade und 75g Rahm für die Füllung

Zubereitung

Schokolade hacken. Rahm aufkochen und über die Schokolade geben. Masse abkühlen lassen. Eiweiss steifschlagen. Zucker dazugeben. Nach Belieben Lebensmittelfarbe unter den Eischnee mischen. Puderzucker und Mandeln dazugeben. Teig in einen Spritzbeutel füllen und gleichmässige Herzen und Kreise auf eine mit Backpapier belegtes Blech spritzen. Makronen mindestens eine Stunde trocknen lassen. Nachdem du mit dem Finger getestet hast, ob der Teig der Makronen nicht am Finger kleben bleibt, kannst du sie bei 160 Grad für 10 Minuten backen. Makronen anschliessend etwas abkühlen lassen. Schokoladen-Rahm-Mischung in einen Spritzbeutel füllen und auf die Makronenböden verteilen. Herzdeckel aufsetzen und fertig!

64. Brownie-Guetzli

Zutaten

225g dunkle Schokolade

30g Butter

2 Eier

160g Zucker

60g Mehl

1/4 TL Backpulver

80g Vollmilchschokolade

Zubereitung

Schokolade und Butter schmelzen und mit den Eiern, Zucker mischen. Mehl, Vanille und Backpulver dazugeben. Vollmilchschokolade hacken und unterheben. Teig circa 1 Zentimeter dick auswallen. Formen ausstechen und bei 175 Grad für 10 Minuten backen. Aus der Masse Herzen formen und bei 175 Grad für 10 Minuten backen.

Vegane Guetzli

Natürlich haben wir auch für Allergiker, Vegetarier und Veganer vorgesorgt. Hier kommen die besten veganen Alternativen. Und eines sei bereits verraten: Sie schmecken genauso gut!

65. Vegane Mailänderli

Zutaten

250g vegane Butter

5 EL Sojarahm

1 Zitrone

220g Zucker

500g Mehl

Zubereitung

Butter, Sojarahm, Zitronenabrieb und Zucker mischen. Mehl nach und nach mit einem Sieb dazugeben. Teig für mindestens 2 Stunden kühl stellen. Teig circa 5 Millimeter dick auswallen. Forme ausstechen und bei 200 Grad für 12 Minuten backen.

66. Vegane Spitzbuben

Zutaten

250g Mehl

50g Mandeln, gemahlen

100g Zucker

200g vegane Butter

Himbeergonfi

Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung

Mehl, Mandeln, Zucker und Butter vermischen und zu einem Teig verkneten. Teig mindestens 1 Stunde kühl stellen. Teig 2 Millimeter dick auswallen. Rondelle von circa 4 cm ausstechen. Für die Deckel aus der Hälfte der Guetzli ein Sternchen oder Herz ausstechen. Rondelle bei 200 Grad für circa 6 Minuten backen. Guetzli auf einem Gitter auskühlen. In der Zwischenzeit Himbeerkonfitüre erwärmen und auf die Rondellenböden verteilen. Deckel aufsetzen und trocknen lassen. Zum Schluss die Guetzli mit etwas Puderzucker bestäuben.

67. Vegane Zimtsternen

Zutaten

400g Mandeln, gemahlen

2 EL Zimt

100g Puderzucker

100g Birken-Puderzucker

1 EL Zitronensaft

4 EL Wasser

Puderzucker, etwas Wasser für die Glasur

Zubereitung

Mandeln, Zimt und Puderzucker mischen. Zitronensaft und Wasser beigeben und alles zu einem Teig verkneten. Teig für mindestens 1 Stunde kühl stellen. Teig circa 1 Zentimeter dick auswallen. Formen ausstechen und über Nacht abkühlen lassen. Am nächsten Tag bei 240 Grad für circa 5 Minuten backen. Puderzucker mit etwas Wasser verrühren und die Zimtsterne damit bepinseln. Guetzli abkühlen lassen.

68. Vegane Marzipan-Guetzli

Zutaten

300g Mehl

120g vegane Butter Margarine

120g Zucker

1 Vanilleschote

200g Marzipan

1/2 TL Backpulver

Puderzucker

Zubereitung

Vanillemark herauskratzen und mit Mehl, Butter, Zucker, Marzipan und Backpulver mischen. Teig mindestens 30 Minuten kühl stellen. Teig circa 5 Millimeter dick auswallen. Formen ausstechen und bei 180 Grad für circa 10 Minuten backen. Guetzli mit etwas Puderzucker bestreuen.

69. Vegane Zitronen-Guetzli

Zutaten

1 Zitrone

270g Mehl

1/2 TL Backpulver

75g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

75g vegane Butter

50 ml Wasser

100g Puderzucker

Zubereitung

Zitrone abreiben, Saft auspressen und zusammen mit dem Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Butter und Wasser zu einem Teig verkneten. Etwas Zitronensaft aufbewahren. Teig circa 4 Millimeter dick auswallen. Formen ausstechen und bei 180 Grad für circa 12 Minuten backen. Puderzucker mit etwas Zitronensaft mischen. Guetzli mit Zuckerguss bestreichen und abkühlen lassen.