VW ID.7: das meistverkaufte E-Auto in Deutschland. Bild: vw

Die deutschen Autohersteller sind zurück und sie lassen Tesla alt aussehen

Nach einem Zwischentief boomt das E-Auto in Deutschland wieder – und die deutschen Autobauer haben ihren Heimmarkt fest im Griff. Tesla hingegen fährt ins Abseits.

In der Schweiz werden 2025 nur knapp zehn Prozent mehr E-Autos als im Vorjahr gekauft. Ganz anders in Deutschland. In Europas grösstem Automarkt legen Stromer gegenüber dem Vorjahr um rund 40 Prozent zu. Die Profiteure des neuen Elektro-Booms heissen Volkswagen und BMW. In der vorläufigen Jahresrangliste bis Ende November belegen diese beiden Hersteller inklusive Modelle von Tochtermarken die Ränge eins bis zehn.



Der Elektroauto-Pionier Tesla, der bis vor wenigen Jahren das E-Auto-Segment dominierte, spielt in Deutschland aktuell keine Rolle mehr. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verkäufe halbiert. Der Anteil am E-Auto-Markt schrumpfte auf 3 Prozent, am Gesamtmarkt auf unter 1 Prozent.

In den Top 10 der deutschen E-Auto-Verkaufsrangliste 2025 finden sich ausschliesslich Modelle aus dem VW- und BMW-Konzern.

Elektro-Kombi ist das beliebteste E-Auto 2025

Spitzenreiter unter den E-Autos in Deutschland ist der VW ID.7, der als Kombi und Limousine über den Asphalt rollt. Der Grossteil der ID.7-Verkäufe geht aufs Konto der Kombi-Variante. Das E-Auto ist dank attraktiver Leasingraten insbesondere bei Firmenkunden beliebt. Der Oberklasse-Stromer ist auch das erste Elektroauto von VW, das in mehreren Testberichten Höchstnoten erzielte (unser Test zum VW ID.7).

VW ID.7. In Deutschland ein Verkaufsschlager. Bild: vw

Die Plätze zwei und drei sichern sich VWs kleinster Stromer ID.3 und der Kompakt-SUV ID.4. Beide Modelle wurden mit teils hohen Rabatten angeboten, um sie auf das Preisniveau vergleichbarer Verbrenner-Autos zu bringen.



Mit zwei E-Modellen von Skoda gehen auch die Ränge vier und fünf an den VW-Konzern.

Insgesamt finden sich acht Stromer von VW-Marken unter den zehn meistverkauften E-Autos des Jahres. BMW und die Tochter-Marke Mini komplettieren die Top 10.

Tesla fällt weit zurück

Teslas Model Y war im letzten Jahr noch das meistverkaufte E-Auto in Deutschland. 2025 reicht es nur noch für Rang 13. Das Model 3 ist auf Rang 26 abgerutscht. Zum Vergleich: In der Schweiz ist das Model Y trotz starkem Absatzrückgang weiterhin das beliebteste E-Auto, das Model 3 liegt im Ranking der E-Autos auf Rang 10.

E-Auto-Boom zieht an

Seit Anfang Jahr zieht die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland kontinuierlich an. Im November lagen die Stromer-Verkäufe gar 58,5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Allein im letzten Monat kamen 55'741 neue E-Autos auf deutsche Strassen, im November 2024 waren es erst 35'167.



Die deutschen Autobauer gaben im vergangenen Monat erneut den Ton an.

Der Elektro-Kombi VW ID.7 führte die Rangliste im November einmal mehr an. Neu in den Top 5 taucht der elektrische Mercedes CLA auf. Mercedes scheint mit dem CLA, der als Limousine und Kombi angeboten wird, erstmals ein konkurrenzfähiges E-Auto zu haben.

Was kommt 2026?

Für 2026 rechnet die Autobranche mit einer steigenden Nachfrage nach E-Autos. Hoffnung macht einerseits die von der Bundesregierung angekündigte staatliche Förderung für private E-Autos. Davon sollen ausschliesslich Haushalte mit geringem bis mittlerem Einkommen profitieren. Andererseits kommen mehrere neue E-Autos für teils deutlich unter 30'000 Franken auf den Markt. Gute Verkaufschancen haben insbesondere bezahlbare Modelle wie VW ID. Polo, ID. Cross, Skoda Epiq, Renault Twingo, Cupra Raval sowie Kia EV2 und Hyundai Ioniq 3.

Tesla hat bis auf weiteres kein neues E-Auto im Angebot, versucht aber mit einem abgespeckten Model 3 (ab 37'000 Franken) dagegenzuhalten.

Diese E-Autos kommen 2026

VW ID. Polo Der VW ID. Polo bietet für seine Grösse einen grossen Kofferraum mit über 400 Liter Volumen, plus einen kleinen Frunk. bild: vw

VW ID. Cross Der VW ID. Cross ist nur 4,16 Meter lang, 12 cm kürzer als der aktuelle Golf, bietet aber viel Platz im Innenraum. bild: vw

Skoda Epiq Noch eine Studie, aber die Serienversion des Epiq wird beim Marktstart im nächsten Jahr fast identisch aussehen. bild: skoda

Renault Twingo Der Elektro-Twingo ist 3,79 Meter lang und somit 13 cm kürzer als der bereits kleine Renault 5. Bild: DPPI Production

Cupra Raval Der Raval ist rund 4 Meter lang und 1,52 Meter hoch und somit deutlich kürzer und flacher als der bisherige Cupra Born in VW-Golf-Grösse. bild: cupra

Kia EV2 Concept EV2 Concept: So ähnlich soll der kleine Elektro-SUV von Kia 2026 aussehen. bild: kia

Hyundai Ioniq 3 (Design-Studie) Hyundais Showcar «Concept Three» gibt einen Vorgeschmack auf den 2026 kommenden Ioniq 3. bild: hyundai

(oli)