Neue SUVA-Zahlen: Etwas weniger Berufsunfälle, dafür mehr in der Freizeit

Da jedoch Versicherte mit mehrheitlich körperlicher Arbeit weniger schnell in den Beruf zurückkehren können, weist der Versichertenbestand der Suva durchschnittlich längere Arbeitsausfälle und entsprechend höhere Kosten auf: So belaufen sich die durchschnittlichen Kosten pro Unfall bei der Suva auf 5700 Franken, während es bei den übrigen Versicherern 4000 Franken sind.(pre/sda)

Diese Unterscheidung erklärt, warum die Zahl der Berufsunfälle bei den bei der Suva versicherten Personen doppelt so hoch ist (83 Unfälle pro 1000 Vollzeitbeschäftigte) wie bei den anderen Versicherern. Sie wirkt sich auch auf die Prämien aus. Im Jahr 2022 nahm die Suva 1,6 Milliarden Franken an Prämien ein (0,9 Prozent der versicherten Lohnsumme), während die anderen Versicherer 400 Millionen Franken (0,2 Prozent) einnahmen.

Alle Unfallversicherer zusammen zahlten im Jahr 2022 6,9 Milliarden Franken an Versicherungsleistungen aus, hauptsächlich für Heilungskosten, Taggelder sowie Rückstellungen für Invaliden- und Hinterbliebenenrenten. Die endgültige Höhe der im Jahr 2023 ausbezahlten Leistungen ist noch nicht bekannt. Zwei Drittel (63 Prozent) dieser Kosten sind auf Nichtberufsunfälle zurückzuführen.

Die Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung haben sich unterschiedlich entwickelt, wie der Unfallversicherer Suva und der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) am Dienstag mitteilten. Die Zahl der Berufskrankheiten und Berufsunfälle ging um 2,4 Prozent auf 286'000 zurück. Die Zahl der Freizeitunfälle dagegen stieg weiter an. Die Versicherer registrierten 607'000 Fälle. Das ist ein Prozent mehr als 2022.

