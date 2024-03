Mehr als jede fünfte Frau arbeitet weniger als 50 Prozent

Frauenleben im Herrschaftsdienst – so hart war der Alltag der Dienstmädchen

2023 war einer von sechs Männern im Alter von 65 Jahren und mehr noch erwerbstätig oder auf Arbeitssuche (Erwerbsquote: 16,3 Prozent). Bei den Frauen waren es halb so viele, und zwar eine von zwölf, hier betrug die Erwerbsquote: 8,6 Prozent, wie es weiter hiess. (sda)

Die Erwerbslosenquote sei in den vergangenen zwei Jahren bei Personen ab 24 Jahren gesunken: Bei den Frauen von 5,5 Prozent im Jahr 2021 auf 4,4 Prozent im Jahr 2023 und bei den Männern von 5,1 Prozent auf 3,9 Prozent.

Der entsprechende Anteil belief sich bei den Männern auf 7,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag zu den Indikatoren der Gleichstellung mitteilte. Seit 2010 sei dieser Anteil bei den Frauen abnehmend (2010: 26,1 Prozent), bei den Männern ist hingegen zunehmend (2010: 5,3 Prozent).

Teilzeitarbeit ist bei Frauen in der Schweiz weit verbreitet: Im Jahr 2023 arbeiteten 22,7 Prozent der erwerbstätigen Frauen zu einem Teilzeitbeschäftigungsgrad von unter 50 Prozent, der Anteil ist jedoch sinkend. Bei den Männern nahm der Anteil an Teilzeitarbeitenden hingegen zu.

