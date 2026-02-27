Nebelfelder
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Swiss Re schreibt 2025 deutlich höheren Gewinn

Swiss Re schreibt 2025 deutlich höheren Gewinn

27.02.2026, 07:1827.02.2026, 07:18

Der Rückversicherer Swiss Re hat den Konzerngewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und dabei auch die eigene Zielvorgabe sehr klar übertroffen. Profitieren konnte der Finanzkonzern von relativ wenigen Grossschäden wie auch einer guten Rendite auf seinen Anlagen.

epa09020910 (FILE) - A file photograph showing the logo of the Swiss reinsurance company Swiss Re, at the main building of the company in Zurich, Switzerland, 19 November 2007 (reissued 18 February 20 ...
Mit den Resultaten hat der Rückversicherer die Erwartungen der Analysten klar übertroffen.Bild: keystone

Der Reingewinn belief sich auf 4,8 Milliarden US-Dollar, wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Damit lag der Gewinn deutlich über dem Vorjahreswert von 3,2 Milliarden, der allerdings noch von hohen Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft belastet war. Für 2025 hatte sich Swiss Re einen Konzerngewinn von «mindestens 4,4 Milliarden Dollar» zum Ziel gesetzt.

Vom Gewinnanstieg sollen auch die Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat will der Generalversammlung nun eine um 9 Prozent höhere Dividende von 8,00 Dollar je Aktie beantragen. Zudem will Swiss Re 2026 Aktien im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen, davon 500 Millionen Dollar im Rahmen des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms.

Mit den Resultaten hat der Rückversicherer die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Diese hatten den Reingewinn im Schnitt (AWP-Konsens) bei 4,69 Milliarden Dollar erwartet. Die Dividende wurde mit 7,59 Dollar ebenfalls nicht klar tiefer erwartet.

Für das laufende Jahr hält der Konzern an dem im Dezember gesetzten Gewinnziel von 4,5 Milliarden Dollar fest, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Gruppe strebe für die nächsten Jahre weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent unter IFRS an. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Nominierungen der Swiss Music Awards
1 / 8
Das sind die Nominierungen der Swiss Music Awards

Die Nominierungen der Swiss Music Awards 2026 stehen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Historischer Wendepunkt: Was machen die USA in der Wirtschaft?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Supreme Court kippt Trump-Zölle – diese Fragen stellen sich nun
Es ist die bislang wichtigste Entscheidung des Obersten Gerichtshof in Donald Trumps zweiter Amtszeit und eine herbe Niederlage für den US-Präsidenten: Viele seiner Zölle sind illegal. Der Supreme Court hat entschieden, dass die US-Regierung rechtswidrig handelte, als sie unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte – darunter auch die Europäische Union.
Zur Story