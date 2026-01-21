«Global Brand Report»: Die wertvollsten Marken sind nicht unbedingt die stärksten

Ganz vorne unter den wertvollsten Marken befinden sich auch 2026 wieder vor allem US-amerikanische und asiatische Tech-Giganten. Auch zehn Schweizer Marken stehen in den Top-500.

Jährlich kürt das britische Beratungsunternehmen für Markenbewertung Brand Finance mit dem Global 500 Report sowohl die wertvollsten als auch die «stärksten» Marken der Welt. US-Technologiemarken dominieren auch 2026 weiterhin die Top 10 des Global 500-Rankings. Sie untermauern damit die enorme globale Reichweite der Tech-Giganten, aber auch die Stärke der Börse der letzten Jahre.

Die ersten vier Plätze der wertvollsten Marken bleiben demnach unverändert, wobei vier der auch als «Magnificent Seven» bezeichneten Marken – Apple, Microsoft, Google und Amazon – ihre Positionen an der Spitze des Rankings behaupten:

Apple (Brand Value: 607'642 Millionen US-Dollar) Microsoft (565'250 Millionen US-Dollar) Google (433'075 Millionen US-Dollar) Amazon (369'876 Millionen US-Dollar)

Alle vier Marken wurden 2026 als noch wertvoller bewertet. Apple bleibt die wertvollste Marke der Welt, während Microsoft den Abstand verringert und als zweite Marke weltweit einen Markenwert von über 550 Milliarden US-Dollar erreicht. Mit Ausnahme des Jahres 2023, als die Firma kurzzeitig hinter Amazon zurücklag, hält Apple seit 2021 den Spitzenplatz als wertvollste Marke der Welt.

Der Chip-Hersteller Nvidia kletterte derweil um vier Plätze nach oben und wurde zur fünftwertvollsten Marke der Welt. Nvidias Wert stieg um 110 Prozent auf 184,3 Milliarden US-Dollar und überholte dabei etablierte Marken wie Tiktok/Douyin, Walmart, Samsung Group und Facebook.

Chinas Tiktok/Douyin selbst erreichte nach einem Wachstum des Markenwerts um 45 Prozent auf 153,5 Milliarden US-Dollar Rang sieben, ein Rang höher als im Vorjahr.

192 der wertvollsten Marken stammen aus den USA. China folgt auf dem zweiten Platz (68 Marken), gefolgt von Japan und Frankreich (je 33) und Deutschland (26).

Youtube neu stärkste Marke der Welt

Brand Finance ermittelt nicht nur die wertvollsten, sondern auch die stärksten Marken der Welt. Hier hat in diesem Jahr Youtube den chinesischen Messenger-Dienst Wechat abgelöst: Youtube ist mit einem BSI-Wert von 95,3 von 100 Punkten zur stärksten Marke der Welt aufgestiegen und hat sich seit 2025 vom achten Platz nach oben gearbeitet.

Brand Strength Index

Der Brand Strength Index (BSI) wird mit drei Säulen ermittelt: Markeninvestitionen, Markenwert und Markenleistung.

Der Brand Strength Index (BSI) wird mit drei Säulen ermittelt: Markeninvestitionen, Markenwert und Markenleistung.

Die detaillierte Berechnung gibt's hier. Die jährlichen Berichte von Brand Finance basieren auf datengestützten Bewertungsmethoden und branchenübergreifenden Untersuchungen. Sie sind zu einem wichtigen Massstab für die Bewertung des Markenwerts von Firmen weltweit geworden.

Brand Finance erklärt:

«Sein äusserst ansprechendes Videoformat ist mittlerweile von zentraler Bedeutung dafür, wie Menschen Inhalte online entdecken und mit ihnen interagieren. Viele der weltweit wertvollsten Marken, darunter Apple, Nike, Coca-Cola und McDonald's, nutzen YouTube, um reichhaltigere Markengeschichten zu erzählen und ihre Verbindung zu ihrem Publikum weltweit zu stärken.»

Auf den weiteren Plätzen landen folgende Marken:

Youtube WeChat Microsoft Google Lego

Etwas überraschend belegt der globale Spiele-Hersteller Lego den 5. Platz. Die Erklärung: «Die Untersuchung von Brand Finance zeigt, dass die Marke hohe Reputationswerte und ein aussergewöhnlich hohes Mass an Bewunderung aufweist, was auf einen Ruf zurückzuführen ist, der sich im Laufe der Zeit durch positive Auswirkungen und eine tiefe Verbundenheit der Verbraucher gefestigt hat.»

10 Schweizer Marken dabei

Unter den 500 wertvollsten Marken der Welt befinden sich auch Schweizer Unternehmen. Insgesamt sind es deren zehn:

Rang 91: Nestlé (voriges Jahr: Rang 97)

(voriges Jahr: Rang 97) Rang 113: Rolex (2025: Rang 108)

(2025: Rang 108) Rang 176: UBS (2025: 183)

(2025: 183) Rang 201: Zurich (2025: 229)

(2025: 229) Rang 343: Roche (2025: 325)

(2025: 325) Rang 368: Swiss Re (2025: 387)

(2025: 387) Rang 375: Swisscom (2025: 399)

(2025: 399) Rang 459: Nescafé (keine Veränderung)

(keine Veränderung) Rang 471: Glencore (2025: 394)

(2025: 394) Rang 472: Lindt (2025: 497)

Im Ranking gegenüber dem Vorjahr zugelegt haben dabei insbesondere Zurich, Swisscom, Lindt und der Rückversicherer Swiss Re. Roche und Glencore hingegen haben einige Plätze verloren.

(lak/can)