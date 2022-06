Systemausfall bei Skyguide – keine Starts und Landungen am Flughafen Zürich

Mehr in Kürze...

Betroffen ist auch der Flughafen Genf, wie die SDA meldet. Es können weder Flugzeuge starten noch landen. Die Panne dürfte bis 08.00 Uhr dauern, teilte der Flughafen Genf am Mittwochmorgen auf Twitter mit.

Am Flughafen Zürich können derzeit keine Flugzeuge landen oder starten. Grund ist ein Systemausfall bei der Flugsicherung Skyguide. Dies bestätigt eine Mediensprecherin des Flughafens Zürich gegenüber 20 Minuten und SRF. Wie lange die Störung dauert, ist derzeit unklar.

Die Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz sind in den letzten Monaten massiv gestiegen. Grund genug für den Preisüberwacher Stefan Meierhans, die Margen in diesem Geschäft vertieft anzuschauen.