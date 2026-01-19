Nebel-3°
DE | FR
burger
Schweiz
Deutschland

Threema: Verschlüsselter Bundesrat-Chat bleibt trotz deutscher Übernahme

Verschlüsselter Bundesrat-Chat bleibt trotz deutscher Übernahme auf Messenger Threema

Der Schweizer Messenger-Dienst wird an eine Frankfurter Investmentfirma verkauft. Die Bundesverwaltung bleibt der Firma treu und setzt weiterhin auf deren Dienstleistungen.
19.01.2026, 07:4419.01.2026, 07:44
Christoph Bernet / ch media

Millionen Schweizerinnen und Schweizer tauschen sich in einer Chatgruppe mit den Arbeitskollegen rasch und unkompliziert über geschäftliche Themen aus, zwischendurch vielleicht auch mal über Privates: ein Ferienfoto, Geburtstagsglückwünsche oder die Frage, wo man sich zum Mittagessen trifft.

Emojis im Bundesratschat: Bundespräsident Guy Parmelin am Rande einer SVP-Fraktionssitzung am Smartphone.
Emojis im Bundesratschat: Bundespräsident Guy Parmelin am Rande einer SVP-Fraktionssitzung am Smartphone.Bild: Keystone

Für Angestellte der Bundesverwaltung gilt seit 2019: Berufliche Kommunikation via Messenger hat über das Angebot Threema Work des Schweizer Unternehmens Threema zu erfolgen. Davor hatten einige Departemente auf WhatsApp gesetzt, einem Angebot des US-Techgiganten Meta. Dies hatte Bedenken bezüglich der Datensicherheit ausgelöst.

Auch der Bundesrat hat eine eigene, verschlüsselte Threema-Chatgruppe. Dort tauscht sich die Landesregierung regelmässig über aktuelle Themen aus. Wie aus dem PUK-Bericht hervorging, setzte Finanzministerin Karin Keller-Sutter ihre Bundesratskollegen am Vorabend des Deals mit der UBS zur Rettung der Credit Suisse via Threema-Chat über den aktuellen Stand der Verhandlungen in Kenntnis.

Threema wirbt mit hohen Standards bei Datensicherheit und Privatsphäre – und mit Swissness. Das Angebot Threema Work biete eine «hochsichere Kommunikation für Unternehmen», schreibt die Firma auf ihrer Website. Der Dienst werde ausschliesslich auf eigenen Servern in der Schweiz betrieben, geschützt durch Schweizer Datenschutzgesetze.

Frankfurter Investmentfirma übernimmt

Doch nun wechselt Threema den Besitzer: Wie letzte Woche bekannt wurde, wird die Firma von der Beteiligungsgesellschaft Comitis Capital mit Sitz in Frankfurt am Main übernommen. Comitis übernimmt die Anteile des bisherigen Mehrheitseigners Afinum aus München. Die Schweizer Gründer sind bereits Ende 2024 aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Seit vergangem Donnerstag haben sich die Downloads der in der Schweiz entwickelten Messenger-App Threema verf�nffacht. Grund sind die Diskussionen um die Nutzungsbedingungen des �berm�chtigen Konkurre ...
Die Messenger-App Threema.Bild: sda

Der Firmensitz der Threema Holding AG verbleibt jedoch in Zürich, das in der Threema GmbH angesiedelte Management in Freienbach SZ. Die Übernahme soll im Laufe dieses Monats abgeschlossen sein. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wie Threema in einem Blogbeitrag versichert, ändert sich für die Benutzer nichts: «Mission, Werte und Unternehmensstrategie ändern sich nicht. Auch die Geschäftsleitung bleibt unverändert und wird Threema weiterhin nach den bewährten Grundsätzen führen.»

Bundesverwaltung und Armee bleiben Threema treu

Die Bundeskanzlei schreibt auf Anfrage, für die Bundesverwaltung habe sich mit der Übernahme nichts Grundsätzliches geändert: «Threema wird weiterhin eingesetzt. Die Herstellerfirma ist weiterhin eine Schweizer Firma, die Schweizer Gesetzen unterliegt, und die verwendeten Server befinden sich in der Schweiz.» Die Bundeskanzlei verweist darauf, dass Threema bis anhin auch schon eine ausländische Beteiligung hatte.

Die Schweizer Armee, die ebenfalls auf Threema setzt, äusserte sich gegenüber «Le Temps» ähnlich und bleibt dem Anbieter ebenfalls treu. Bundesverwaltung und Armee betonen aber mit Blick auf die Datensicherheit, dass man die laufenden Entwicklungen «genau beobachten» werde.

Der Bundesrat wird sich also in absehbarer Zukunft weiterhin über Threema austauschen. Nicht immer geht es dort so ernst zu wie in den dramatischen Tagen der CS-Krise. Wie diese Redaktion in einem Portrait über Bundespräsident Guy Parmelin schrieb, benutzt der Waadtländer im Bundesratschat häufig Emojis. (aargauerzeitung.ch)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Threema – der sichere Smartphone-Messenger aus der Schweiz (26.8.2016)
1 / 33
Threema – der sichere Smartphone-Messenger aus der Schweiz (26.8.2016)
Threema ist eine benutzerfreundliche Messenger-App aus der Schweiz, die praktisch abhörsicheres Chatten per Smartphone und Tablet ermöglicht.
quelle: getty images europe / joerg koch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videoanrufe nach Threema-Art
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Schweinerei»: Kriminelle nutzen Tod von Alfred Heer schamlos mit Fake-Anzeigen aus
Kriminelle aus dem Ausland nutzen prominente Schweizer Politiker und Wirtschaftsführer erneut als Lockvögel in Fake-Werbeanzeigen für eine betrügerische Investmentplattform. Wer einzahlt, verliert sein Geld.
Er sei ja jetzt reich, sagten Bekannte plötzlich zu Mauro Tuena. Sie sprachen den SVP-Nationalrat damit auf eine Werbeanzeige an, die nach dem Tod von SVP-Nationalrat Alfred Heer auf Facebook und Instagram erschienen war.
Zur Story