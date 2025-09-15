freundlich16°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Lohnschere: Novartis-Boss verdient 333 Mal so viel wie Mitarbeitende

Lohnschere geht weiter auf: Novartis-Boss verdient 333 Mal so viel wie Mitarbeitende

Die Schweizer Topmanager der 39 grössten Unternehmen haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 143 Mal mehr verdient als ihre Angestellten mit den tiefsten Löhnen.
15.09.2025, 06:0015.09.2025, 06:54
Mehr «Schweiz»

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Unterschiede gemäss einer Studie der Gewerkschaft Unia auf hohem Niveau aber leicht rückläufig.

epa11844031 Chief Executive Officer of Novartis Vasant &#039;Vas&#039; Narasimhan speaks during a panel session at the 55th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 22 J ...
Vasant Narasimhan, Chef von Novartis.Bild: keystone

2023 habe die Lohnschere, also das Verhältnis zwischen den höchsten und tiefsten Löhne, noch 1:150 betragen, teilte die Unia am Montag mit. Einige Unternehmen mit besonders vielen Mitarbeitenden hätten ihre Lohnschere etwas verringert, während die Spitzenlöhne aber im Schnitt weiter angestiegen seien.

In Unternehmen mit besonders hohen Spitzenlöhnen sind gemäss Unia-Studie auch die Lohnunterschiede am grössten. So verdiente Novartis-Chef Vasant Narasimhan als Spitzenreiter 19,2 Millionen Franken, 333 mal mehr als die Mitarbeitenden mit den tiefsten Löhnen.

Sehr weit geöffnet sei die Lohnschere auch bei den beiden folgenden Firmen gewesen: Bei der Privatanlage-Management-Unternehmen Partners Group hat die Gewerkschaft ein Verhältnis von 1:328 errechnet, beim Pharmakonzern Galderma 1:298. An vierter Stelle befand sich die UBS mit einem Verhältnis von 1:276 zwischen dem Lohn von Bankchef Sergio Ermotti und dem Angestellten mit dem tiefsten Lohn. Am wenigsten weit geöffnet war die Lohnschere bei Coop und den SBB mit je einem Wert von 1:11.

Auch die Aktionäre hätten von den Gewinnen profitiert, hiess es weiter. So hätten die grössten Unternehmen insgesamt 46 Milliarden Franken an Dividenden ausgeschüttet. Zudem hätten die Aktionäre von Aktienrückkäufen auf hohem Niveau profitiert. Das zeige, dass mehr als genug Geld vorhanden wäre, um auch die tiefsten Löhne anzuheben, schrieb die Unia.

Stattdessen seien die tiefsten Einkommen weiter unter Druck geraten. So habe der Nationalrat in der Sommersession beschlossen, dass allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge vor kantonal beschlossenen Mindestlöhnen Vorrang haben sollten – auch wenn darin tiefere Löhne festgehalten seien. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
2
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
3
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
4
Wolfsrudel schrecken die Schweiz auf – weil sie plötzlich Rinder reissen
5
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
Meistgeteilt
1
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
2
Deutschland ist Basketnall-Europameister +++ Spanien im Finalturnier des Davis Cups
3
Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports
4
Mit der Heiligsprechung eines jungen «Cyber-Apostels» lockt der Vatikan Junge an
Walliser Staatsrat für 15'000 Franken auf Studienreise nach Korsika
Der Walliser Staatsrat hat sich vom 11. bis 14. August auf einer Studienreise nach Korsika mit mehreren lokalen Politikern getroffen. Die Reise kostete den Kanton rund 15'000 Franken, wie der «SonntagsBlick» berichtete.
Zur Story