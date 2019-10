Jahresarbeitszeit? Darum ist der Bundesrat (noch) dagegen

Das riskante SCB-Experiment – der falsche Mann fürs richtige Programm

Soll Kari Jalonen (59) weitere zwei Jahre beim SC Bern bleiben oder nach der Saison gehen? Das ist im Herbst 2019 die interessanteste und folgenreichste Trainerdiskussion unseres Hockeys.

Die Trainer-Situation in Bern ist brisant. Nach turbulenten Jahren segelt der SCB seit dem Amtsantritt von Kari Jalonen im Sommer 2016 in ruhigen Gewässern. Drei Qualifikationssiege und zwei Titel in drei Jahren. Und erst noch ohne grosse Investitionen an der Transferfront. Mit einer Mannschaft, die nominell nicht die beste oder teuerste der Liga ist.

Aber Aufstieg und Fall der grossen Mächte (so lautet auch der Titel eines Welt-Bestsellers von Paul Kennedy) gehören zur Weltgeschichte und zum …