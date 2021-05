Rahmenabkommen: Die EU wollte beim Lohnschutz entgegenkommen, doch die Schweiz winkte ab

Die Europaminister treffen die EU-Kommission

Wie weiter beim Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der EU? Darüber sprechen die Europaminister der 27 EU-Staaten beim Treffen am Dienstag in Brüssel. Um die Aussprache gebeten hat Österreich. Grund ist die zunehmende Unzufriedenheit, dass es mit den Verhandlungen nicht vorwärtsgeht. Substanzielle Zugeständnisse seitens der EU, wie sie der Bundesrat als Bedingung für einen Durchbruch verlangt, sind jedoch kaum zu erwarten. Wa­rum? In den Augen der EU hat man der Schweiz bereits so manches Zugeständnis offeriert.