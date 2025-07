Die Schweizer im Flug-Fieber: Flughafen Zürich knackt zwei Rekorde

Am Flughafen Zürich sind die Passagierzahlen im Juni im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Für das gesamte erste Halbjahr ergab sich ein neuer Allzeithöchstwert, womit auch die Vor-Pandemie-Zahlen übertroffen wurden.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

2'933'434 Millionen Reisende haben im vergangenen Monat den grössten Flughafen der Schweiz genutzt, wie dieser am Donnerstagabend mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und erstmals wurde im Juni wieder der Vor-Corona-Wert übertroffen – was gleichzeitig einen Rekord für den Juni bedeutet. Zuletzt lag die Höchstmarke von 2019 bei 2'891'356 Passagieren.

Damit ist der Juni 2025 der Monat mit den elftmeisten Passagieren aller Zeiten. Aller Voraussicht nach wird dieser Wert aber in den kommenden vier Monaten jedes Mal übertroffen. Juli und August sind normalerweise die flugstärksten Monate, 2024 stellten auch September und Oktober neue Monatsrekorde auf.

Nie flogen im ersten Halbjahr mehr Menschen

Doch nicht nur der Juni setzt eine neue Bestmarke, sondern das ganze erste halbe Jahr. Nie zuvor in der Flughafengeschichte flogen in den ersten sechs Monaten mehr Menschen ab Zürich-Kloten.

In der ersten Jahreshälfte waren es fast 15 Millionen (14,96 Mio.), das sind 0,2 Prozent mehr als im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019.

Rückgang bei Umsteigepassagieren

Vor allem die Zahl der lokalen Fluggäste kletterte im Juni mit plus 10,1 Prozent deutlich in die Höhe. Die Zahl der Umsteigepassagiere sank hingegen um 8,1 Prozent.

Wann bist du zuletzt geflogen? Im letzten Monat Im 2025 Im 2024 Vor 2024 Noch nie geflogen Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 114 Personen teilgenommen

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg zuletzt um 2,6 Prozent auf 24'205 Starts und Landungen. Die Sitzplatzauslastung blieb bei 82 Prozent.

Der Kommerzumsatz nahm im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 56,5 Millionen Franken ab. Im Passagierbereich nach der Sicherheitskontrolle, der sogenannten Airside, stieg der Umsatz der Läden zwar um 0,2 Prozent. Auf der Landseite gingen die Verkäufe aber um 3,3 Prozent zurück.

Mach hier doch noch kurz mit: Wo verbringst du deine Sommerferien?

Im Frachtgeschäft wurden am Zürcher Flughafen im Juni 35'905 Tonnen umgeschlagen. Das entspricht einem Rückgang von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



(mit Material der sda)