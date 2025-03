Mit Blick auf die Inflation rechnet das Seco nach wie vor mit tiefen Werten. So dürften die Preise im laufenden Jahr nur um 0,3 Prozent steigen (unveränderte Prognose). Die Inflationsprognose für 2026 wurde leicht von 0,7 auf 0,6 Prozent gesenkt. (sda/awp/nib)

Bei diesen Zahlen sind die Riesensportanlässe wie Fussball-Europameisterschaft und Olympische Spiele herausgerechnet. Diese bringen alle zwei Jahre einen Geldregen ins Land, weil die Hauptsitze von Fifa, Uefa oder Internationalem Olympischen Komitee in der Schweiz sind. Dies verzerrt aber die eigentliche Wirtschaftsentwicklung jeweils markant.

Für 2026 sind die Bundesökonomen ebenfalls etwas vorsichtiger geworden. Neu erwarten sie ein Wachstum von 1,6 Prozent – im Dezember hatten sie noch ein Plus von 1,7 Prozent prognostiziert.

Für 2025 prognostiziert die Expertengruppe des Bundes nur noch ein Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes (BIP, sporteventbereinigt) von 1,4 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Bislang waren die Experten von 1,5 Prozent ausgegangen.

Der rätselhafte Fall des Schweizers, der in iranischer Haft starb

Die Bundesanwaltschaft untersucht, woran der angebliche Spion starb. Ein Nationalrat will nun vom Bundesrat wissen, ob es eine Verbindung zu einem anderen Spionagefall gibt.

Am 9. Januar 2025 soll sich ein 64-jähriger Schweizer in einem iranischen Gefängnis erhängt haben. Dies die Darstellung der iranischen Behörden, die den Mann als «Spion» bezeichnen. Er sei im Oktober 2024 als Tourist in den Iran eingereist und später verhaftet worden, weil er militärische Einrichtungen fotografiert habe.