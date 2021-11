Bundesrat verlängert Schutzmassnahme für Schweizer Börse

Die Vorlage dazu schickte der Bundesrat am Mittwoch in die Vernehmlassung. Interessierte können bis zum 4. März 2022 antworten.

Der Bundesrat verlängert die Massnahme zum Schutz der Schweizer Börse bis Mitte 2022. Sie war nötig geworden, nachdem die EU der Schweizer Börse die Gleichwertigkeit mit EU-Handelsplätzen aberkannt hatte. Die Landesregierung will die Schutzmassnahme zudem in ordentliches Recht überführen.

Zum Booster-Piks nach Deutschland? Für Schweizer könnte das schwierig werden

Während die Schweiz zuwartet, boostern die Deutschen auch jüngere Bürgerinnen und Bürger. Die Behörden rufen dazu auf, auch Schweizer Impfwillige für Auffrischimpfungen zu berücksichtigen.

Unter 65-jährige Personen müssen in der Schweiz weiter auf die Booster-Impfung warten. Frühestens Ende November werde der dritte Piks für jüngere Personen freigegeben, sagte Impf-Chef Christoph Berger am Point de Presse des BAG am Dienstag. «Wir wollen den Booster zuerst den älteren Leuten anbieten, die ihn am nötigsten haben», so der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif).