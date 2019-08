ABB ernennt Björn Rosengren als neuen Konzernchef

Hybrid- und Elektroautos sind bei uns auf der Überholspur – Marktanteil verdoppelt sich

Die Autoverkäufe in der Schweiz sind im Juli nicht vom Fleck gekommen. Insgesamt wurden 25'518 Wagen neu in Verkehr gesetzt. Das sind 0.1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dabei sind die Hybrid- und Elektrofahrzeuge weiterhin auf der Überholspur. Im Juli wurden 3'029 Autos mit alternativem Antrieb neu immatrikuliert. Das sind fast doppelt so viele wie vor zwölf Monaten, wie der Importeurverband Auto-Schweiz am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.

Die meisten davon haben Hybridmotoren, wo …