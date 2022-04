Eigene Ressourcen aufgebraucht – die Schweiz lebt ab Dienstag energiemässig auf Pump

In den letzten 20 Jahren habe die Schweiz ihre Energieunabhängigkeit von rund 20 Prozent im Jahr 2001 auf über 25 Prozent im Jahr 2019 gesteigert. Das Corona-Jahr 2020 sei mit einer Energieunabhängigkeitsquote von über 28 Prozent ein Ausreisser nach oben gewesen, da die Energienachfrage durch den Shutdown erheblich zurückgegangen sei. Mit dieser Quote liege die Schweiz im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld. Spitzenreiter seien Estland und Island mit fast 90 Prozent Energieautarkie.

Der 12. April markiert den Energie-Unabhängigkeitstag der Schweiz 2022, wie die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) in einer Mitteilung schreibt. Der Tag stehe sinnbildlich für die hohe Auslandabhängigkeit bei der Energieversorgung. Bis zu diesem Tag sei die inländische Stromproduktion aufgebraucht. Ab diesem Zeitpunkt lebe die Schweiz bei der Energieversorgung auf Pump, sei also vom Ausland abhängig.

Der Beweis, dass nicht alle australischen Tiere dir an den Kragen wollen – in 29 Fotos 🐨

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Im Ukraine-Krieg nur bedingt krisentauglich: Der Bundesrat verzweifelt an sich selbst

Sololäufe, Gezänk, gar Sabotage-Vorwürfe. Funktioniert die Schweizer Landesregierung noch? Eine Untersuchung am offenen Bundesrat.

«Kennen Sie das Psychogramm des Bundesrats?», fragt eine Person, die beruflich regelmässig mit Mitgliedern der Landesregierung zu tun hat. Und setzt dann an, ohne eine Antwort abzuwarten: «Keller-Sutter und Berset geben den Ton an. Ueli Maurer macht, was er will. Sommaruga ist in ständiger Aufregung wegen der Stromversorgung. Amherd überlegt immer gerade, woher der Wind weht. Parmelin steckt in der Zwickmühle zwischen der SVP und seinen Chefbeamten. Und Cassis ist überfordert.»