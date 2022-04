Eigene Ressourcen aufgebraucht – die Schweiz lebt ab Dienstag energiemässig auf Pump

In den letzten 20 Jahren habe die Schweiz ihre Energieunabhängigkeit von rund 20 Prozent im Jahr 2001 auf über 25 Prozent im Jahr 2019 gesteigert. Das Corona-Jahr 2020 sei mit einer Energieunabhängigkeitsquote von über 28 Prozent ein Ausreisser nach oben gewesen, da die Energienachfrage durch den Shutdown erheblich zurückgegangen sei. Mit dieser Quote liege die Schweiz im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld. Spitzenreiter seien Estland und Island mit fast 90 Prozent Energieautarkie.

Der 12. April markiert den Energie-Unabhängigkeitstag der Schweiz 2022, wie die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) in einer Mitteilung schreibt. Der Tag stehe sinnbildlich für die hohe Auslandsabhängigkeit bei der Energieversorgung. Bis zu diesem Tag sei die inländische Stromproduktion aufgebraucht. Ab diesem Zeitpunkt lebe die Schweiz bei der Energieversorgung auf Pump, sei also vom Ausland abhängig.

Drei Schafe bei Stallbrand in Halten SO getötet

In diesem Land wurden fast 90 Prozent im Ausland geboren – so sieht es in der Schweiz aus

Tatverdacht nach Tötungsdelikt in Bern erhärtet – Opfer starb an Stichverletzungen

Der Beweis, dass nicht alle australischen Tiere dir an den Kragen wollen – in 29 Fotos 🐨

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Russische Spione in der Schweiz und drohender Gas-Engpass – das sind die Sonntagsnews

Die Warnung des US-Botschafters in der Schweiz an die Banken zur Kooperation bei der Suche nach Oligarchengeldern, die steigende Gefahr russischer Spionage und die Hinweise auf eine politische Tat im Zürcher Entführungsfall: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen: