trüb und nass12°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

ETF-Zuwachs: Meiste Schweizer investieren weiter über klassische Fonds

Trotz ETF-Anstieg – meiste Schweizer investieren weiter über klassische Fonds

Schweizer Anleger setzen immer mehr auf börsengehandelte Fonds (ETFs) statt auf klassische Anlagefonds.
22.10.2025, 07:4222.10.2025, 07:43

Seit 2021 fliesst der Grossteil der Neugelder laut einer Studie der Hochschule Luzern (HSLU) in ETFs anstatt in Anlagefonds. Zwar sei der Anteil der ETFs mit rund 1500 Produkten erst bei 16 Prozent aller Anlagefonds. Doch seit vier Jahren fliesse der Grossteil der Neugelder nicht mehr in Anlagefonds, sondern in ETFs, wie die am Mittwoch veröffentlichte Studie zeigt.

Nach dem Crash vom Vortag haben die Kurse an der Schweizer Börse wieder auf Erholungskurs eingeschwenkt. (Archivbild)
Die Schweizer Anleger setzen trotz ETF-Zuwachs weiter auf klassische Anlagefonds von Banken und Brokern. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Konkret stiegen die von ETFs verwalteten Vermögen seit 2021 um 63 Prozent, während die Vermögen klassischer Anlagefonds um 9 Prozent geschrumpft sind. Mittlerweile steckt laut der HSLU-Studie mit 1876 Milliarden Franken gut ein Viertel des Gesamtvermögens aller Schweizer Publikumsfonds in ETFs. Weiterhin dominieren klassische Anlagefonds damit den Schweizer Fondsmarkt mit 5342 Milliarden Franken und einem Marktanteil von 74 Prozent immer noch klar.

Der Trend zu ETF-Fonds dürfte anhalten, so die Studie. So planten 87 Prozent der heutigen ETF-Anlegenden, ihr Engagement in den nächsten zwei Jahren auszubauen.

Die Studie wurde im Auftrag von Finanzen.ch durchgeführt und basiert den Angaben nach auf einer Befragung von 3460 Personen. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
SVP-Glarner ist Schulpräsident und sieht sich mit mehreren Ausfällen konfrontiert
4
Warum Kaiser Trump nackt ist
5
Wir haben den chinesischen Tesla getestet und sind begeistert
Meistgeteilt
1
Russland beschiesst Kiew mit Raketen +++ Ukraine greift russische Rüstungsfabrik an
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Flughafen Zürich führt neue Winterflüge ein – an diese 3 Orte
Häufung von Restaurant-Schliessungen in der Schweiz – das steckt dahinter
Die Gastronomie verzeichnet mehr Konkurse, weniger Umsatz und immer noch einen grossen Fachkräftemangel. Es kommt deshalb zu vielen Schliessungen in der Schweiz.
Es macht den Anschein, als würde die gesamte Schweizer Gastronomie gerade in eine Krise abgleiten. Diesen Eindruck erwecken einige aufsehenerregende Schliessungen in der letzten Zeit – und einige triste Statistiken. TV-Koch Torsten Götz schreibt in der Fachpresse Gourmetmedia, es sei «schon fast ein Tsunami».
Zur Story