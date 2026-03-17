recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Banken

SNB-Präsident Schlegel verdient 2025 etwas mehr als im Vorjahr

SNB-Präsident Schlegel verdient 2025 etwas mehr als im Vorjahr

17.03.2026, 08:1617.03.2026, 08:16

Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Martin Schlegel, hat 2025 etwas mehr verdient. Seine Gesamtvergütung inklusive Arbeitgeberbeiträge an AHV und Pensionskasse belief sich auf 1,295 Millionen Franken und lag damit leicht über dem Vorjahr.

epa12584596 Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank (SNB) Martin Schlegel speaks during a press conference of the Swiss National Bank (SNB BNS) on the key interest rate, in Bern, Sw ...
SNB-Chef Martin Schlegel.Bild: keystone

Innerhalb des Direktoriums erhielt Schlegel jedoch weniger als sein Stellvertreter. Vizepräsident Antoine Martin kam auf eine Gesamtvergütung von 1,334 Millionen Franken und damit auf rund 40'000 Franken mehr, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Der Unterschied ergibt sich aus höheren Arbeitgeberbeiträgen für Pensionskasse und AHV beim Vizepräsidenten. Beim Grundlohn und den übrigen Entschädigungen lagen beide mit jeweils 1,017 Millionen Franken gleichauf. Der Grundlohn stieg dabei um 15'500 Franken.

14,9 Mio. Franken: UBS-Boss Ermotti bekommt gleich viel Lohn wie letztes Jahr

Zusätzlich erhielt Schlegel rund 79'000 Franken Kompensation für ein Mandat im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die nicht in den ausgewiesenen SNB-Löhnen enthalten ist. Unter Einbezug dieser Vergütung lag Schlegel insgesamt wieder vor seinem Stellvertreter. (dab/sda/awp)

Mehr zur SNB:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Bei der 10-Millionen-Initiative bahnt sich ein knappes Rennen an
Am Montag hat der Bundesrat seine Argumente gegen die «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative präsentiert. Die Abstimmung findet am 14. Juni statt – und dürfte Stand jetzt ziemlich spannend werden. Gemäss einer neuen Umfrage von Tamedia mit dem Institut Leewas sind derzeit 45 Prozent der Befragten für die Initiative, 47 Prozent sind dagegen. 8 Prozent sind noch unentschlossen.
Zur Story