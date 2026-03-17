SNB-Präsident Schlegel verdient 2025 etwas mehr als im Vorjahr

Mehr «Schweiz»

Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Martin Schlegel, hat 2025 etwas mehr verdient. Seine Gesamtvergütung inklusive Arbeitgeberbeiträge an AHV und Pensionskasse belief sich auf 1,295 Millionen Franken und lag damit leicht über dem Vorjahr.

SNB-Chef Martin Schlegel. Bild: keystone

Innerhalb des Direktoriums erhielt Schlegel jedoch weniger als sein Stellvertreter. Vizepräsident Antoine Martin kam auf eine Gesamtvergütung von 1,334 Millionen Franken und damit auf rund 40'000 Franken mehr, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Der Unterschied ergibt sich aus höheren Arbeitgeberbeiträgen für Pensionskasse und AHV beim Vizepräsidenten. Beim Grundlohn und den übrigen Entschädigungen lagen beide mit jeweils 1,017 Millionen Franken gleichauf. Der Grundlohn stieg dabei um 15'500 Franken.

Zusätzlich erhielt Schlegel rund 79'000 Franken Kompensation für ein Mandat im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die nicht in den ausgewiesenen SNB-Löhnen enthalten ist. Unter Einbezug dieser Vergütung lag Schlegel insgesamt wieder vor seinem Stellvertreter. (dab/sda/awp)