SRF baut weitere 145 Stellen ab – Kündigungen schon diesen Monat

Mehr als 20 Staaten wollen schneller weg vom Verbrenner – das musst du wissen

An der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow wurde von Regierungen und Konzernen eine Erklärung unterzeichnet.

In der heissen Phase der Weltklimakonferenz in Glasgow wollen zwei Dutzend Staaten mit einer konkreten Absage an den Verbrennungsmotor den Ton angeben. 24 Staaten, sechs grosse Auto-Hersteller sowie einige Städte und Investoren wollen sich auf ein Enddatum für den Verkauf von Autos mit Verbrennermotor festlegen, wie der britische Gastgeber des Klimagipfels COP26 am Mittwoch mitteilte (siehe Liste der Länder unten).