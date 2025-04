Kennst du den Gemeinde-Slogan von Engelberg? Er wird in der Schweiz gleich viermal verwendet. Bild: keystone

9 tupfgenaugleiche Gemeinde-Slogans gibt es – ist dein Wohnort auch so einfallslos?

Über 500 Gemeinden in der Schweiz haben sich einen Slogan verpasst. Die sind manchmal kreativ, teilweise in Dialekt, hie und da reimen sie sich – und dann gibt es noch die etwas einfallslosen Standardslogans: Hier siehst du, in welche Kategorie deine Gemeinde gehört.

Reto Fehr Folge mir

Mehr «Schweiz»

Kürzlich publizierten wir die Schweiz-Karte mit den Gemeindeslogans. Über 500 Gemeinden haben sich ein Motto verpasst und zeigen dieses mehr oder weniger prominent auf ihrer Webseite oder einer Ortstafel.

Wir haben diese Slogans noch etwas genauer unter die Lupe genommen und nach Gemeinsamkeiten gesucht.

Übersicht

Bevor es losgeht, nochmals die rund 500 Slogans von Deutschschweizer Gemeinden. Weil die Übersetzungen nicht alle sprachlichen Finessen hätten transportieren können, haben wir dies Slogans aus der Westschweiz und dem Tessin nicht berücksichtigt (siehe dazu auch die Infobox ganz unten).

Übrigens: Falls der Slogan deiner Gemeinde noch fehlt: Schreib ihn in die Kommentare🙏

Leben & Lieben

Von den rund 500 Slogans beinhaltet fast jeder fünfte das Wort «Leben» – als Nomen oder auch Verb. Beliebt ist auch die Kombination von «lebenswert» und «liebenswert». Rheinfelden AG, Sennwald SG, Gonten AI, Deitingen SO, Altbüron LU, Bachenbülach ZH haben die beiden Worte zusammen in ihrem Motto verwendet.

Natur & ländlich

Sehr beliebt sind auch Worte, die zeigen, dass man sich in einer Gemeinde ausserhalb der grossen Zentren befindet und alles noch «natürlich» ist oder du unberührte «Natur» findest. Hauptwil-Gottshaus TG nennt sich beispielsweise das «Paradies im Grünen», Erlen TG bietet «Lebensqualität im Grünen» und Starrkirch-Wil SO ist eine «lebendige Gemeinde im Grünen».

Nicht berücksichtigt bei der Aufzählung von «Land» sind übrigens Regionsnamen wie Weinland, Appenzellerland und Co.

Stadt und stadtnah

Während einige Gemeinden mit Ländlichkeit punkten, setzen andere den Fokus auf die Stadt oder Stadtnähe.

Und dann gibt es natürlich noch die Gemeinden, welche sich für ihre Nähe zur Natur und zur Stadt rühmen. Beispielsweise Rudolfstetten-Friedlisberg AG (Stadtnah.Naturnah), Bergdietikon AG (stadtnah ländlich), Eschenbach SG (Landluft in Stadtnähe), Frenkendorf BL (stadtnah, naturnah, lebenswert), Knutwil LU (ländlich - stadtnah), Gurbü BE (Grüne Oase in Stadtnähe), Dürnten ZH (Ländlich - stadtnah - lebenswert) oder Niederhasli ZH (natürlich stadtnah leben).

Dorf & Heimat

Ein beliebter Fokus ist auch das Dorf oder das Zuhause. Und durch die vielen Fusionen auch Varianten von: X Dörfer - 1 Gemeinde.

Beispiele hier für sind: Winkel ZH (Drei Dörfer – eine Gemeinde), Oberriet SG (5 Dörfer – eine Gemeinde) oder Sigriswil BE (Die Gemeinde mit den 11 Dörfern). Als «Zwei Dörfer, eine Gemeinde» bezeichnen sich im Slogan:

Spiringen UR

Seedorf UR

Udligenswil UR

Bubikon ZH

Wünnewil-Flamatt FR

Roggiswil LU

Thunstetten BE

Perlen, Juwelen & Co.

Hast du das gewusst? In der Schweiz gibt es neun Perlen, fünf Idylle, vier Oasen, zwei Juwele, zwei Sterne und zwei Paradiese.

Da gehört der «Stern an der Limmat» (Wettingen AG), die «grüne Oase im Leimental» (Biel-Benken BL) oder auch das «Juwel am Mutschellen» (Oberwil-Lieli AG) dazu.

Schön, freundlich & attraktiv

Kommen wir zu (weiteren) beliebten Adjektiven und Adverben, welche in Gemeindeslogans verwendet werden. «Vielfältig» bezeichnen sich viele Gemeinden gerne, «schön» natürlich oder auch «attraktiv».

Sehr beliebt ist dabei eine Kombination dreier Eigenschaften. Silenen UR ist beispielsweise «Natürlich, vielfältig und attraktiv», Eriswil BE gar «aktiv, attraktiv – einzigartig schön» und Münchenbuchsee BE «lebendig - attraktiv - stadtnah».

Geographie & Lage

Gerne wird auch damit geworben, wo die Gemeinde in der Landschaft liegt. Orte am See oder Fluss rühmen sich gerne damit. In Eschenz TG wird das direkt kombiniert: «Am See und Rhy dihei». 18 Gemeinden prahlen mit der Sonne (Birmenstorf AG: «Leben und Arbeiten auf der Sonnenseite»), 17 mit der Aussicht (Amden SG: «Schöne Aussichten: Leben in Amden»).

Tradition & Moderne

Schlagworte wie Tradition und Moderne schreiben sich ebenfalls viele Gemeinden auf die Flagge. Immer wieder ein Thema sind auch «Wohnen», «Arbeiten», sowie Ferien/Urlaub. Versionen von «Leben, wo andere Ferien machen» haben es beispielsweise in diesen Gemeinden zum Slogan geschafft:

Buochs NW (Leben und arbeiten, wo andere Ferien machen)

(Leben und arbeiten, wo andere Ferien machen) Engelberg OW (Leben, wo andere Ferien machen)

(Leben, wo andere Ferien machen) Meiringen BE (Leben und Arbeiten wo andere Ferien machen)

(Leben und Arbeiten wo andere Ferien machen) Heiden AR (Heiden, wohnen wo andere Ferien machen.)

Dialekt

Neben häufig verwendeten Worten setzen einige Gemeinden auch auf Lokalität in der Sprache. So sind 36 der über 500 Gemeindeslogans im Dialekt geschrieben.

Auf die Spitze treibt es dabei Landquart GR mit einer Mischung aus Englisch, Dialekt und Reim: Be smart, chum uf Landquart.

Reime, Lieder und Leitsätze

Reime sind auch immer wieder beliebt. 14 Gemeinden setzen auf einen Reim im Slogan. Oberems VS lobt sich beispielsweise als «där Sunnustrahl vam Turtmatal».

Ursenbach BE setzt gar auf einen vierzeiligen Reim:

«Ob gross oder chlin isch nid so wichtig,

wes eim wohl isch, isch der Wohnort richtig.

Wo fingt me der Vorteil vo de chline Gmeinde

mit Gwärb, Industrie u Dorfvereine?

Wo wohnt me schön u chli für sich

u fingt, we me wott, siner Fründe glich?

Wo isch das aus z'finge unger eim Dach?

Kei Kunscht, chömit eifach uf Ursebach.»

Auf die Spitze treibt es wohl Rünenberg BL, das auf der Startsteite der Gemeinde oben die vier Strophen des Rünenbergerlieds präsentiert.

Tupfgenau gleich

Und ja, bei all der Kreativität – und rund 500 Gemeinden mit einem Slogan – kann es natürlich auch vorkommen, dass der eigene Spruch so gut war, dass er von einer anderen Gemeinde übernommen wurde.

Wir wollen hier niemandem das Abschreiben unterstellen. Aber hier kommen neun Gemeindeslogans, die sich zwei Gemeinden teilen. Wie das Verhältnis zwischen Buchs SG und Altstätten SG ist, weiss ich nicht, aber beide nennen sich «die Stadt im St.Galler Rheintal» (Altstätten im Porträt, Buchs als Slogan).

Bild: watson