Liebe Huberquizzer

Dani weilt derzeit in den Ferien, doch wir haben ihn am Telefon erreicht. Ja, er ist schon wieder in den Ferien, denn wenn man sechs Wochen Ferien hat, dann ist man das halt alle paar Wochen mal. Und Hubini hat sechs. Weil er auch an den Wochenenden arbeitet.

Anyway. Dani knurrt in den Hörer. Man spürt es förmlich, dass er die Schmach vom letzten Mal tilgen möchte. Also los. Mal sehen, ob ihm das gelingt.

Quiz 1. Geschichte: Wer erklärte am 28. Juli 1914 Serbien den Krieg und löste so den 1. Weltkrieg aus? EPA Das Deutsche Kaiserreich Österreich-Ungarn Das Osmanische Reich Die Entente-Mächte 2. Tierwelt: Welches Tier brütet keine Eier aus (Ovieparie), sondern gebärt gleich lebensfähige Junge (Ovoviviparie)? Der Ameisenigel Die Kreuzotter Das Schnabeltier Der Mississippi-Alligator 3. Sport: Wer gilt als der Erfinder des V-Stils im Skispringen? AP/NTB scanpix Janne Ahonen Jan Boklöv Adam Małysz Jens Weissflog 4. Politik: Welches Land führte das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene NOCH SPÄTER als die Schweiz ein? KEYSTONE Liechtenstein Ecuador Iran Südkorea 5. Schweiz: Und wenn wir schon dabei sind: Dass Appenzell Innerrhoden 1990 der letzte Kanton war, der das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene einführte, ist hinlänglich bekannt. Doch welcher Kanton war in dieser Hinsicht am 1. Februar 1959 Pionier? KEYSTONE Waadt Tessin Wallis Basel-Stadt 6. Geographie: Welche Stadt liegt nicht auf der Grenze zwischen den USA und Mexiko? San Diego Monterrey El Paso Brownsville (Texas) 7. Medizin: Welches ist kein Herzinfarktsymptom bei Frauen? Unerklärliche Übelkeit (mit oder ohne Erbrechen) Halbseitige Lähmungen, besonders im Gesicht Ungewohnte starke Kurzatmigkeit oder Atemnot Rückenschmerzen 8. International: Welches Land hat KEIN Königshaus? KEYSTONE Dänemark Finnland Marokko Belgien 9. Wissenschaft: Das Clay Institute in Cambridge, Massachusetts, stellte sieben ungelöste Mathematikprobleme zusammen, von denen bisher nur eines von Grigori Perelman gelöst werden konnte. Wie werden diese Probleme genannt? Euklidsche Logiken Millennium-Probleme Die grossen Sieben («The Big Seven») Hilberts sieben Theoreme 10. Populärkultur: Wie heisst der Schweizer Hip-Hop-Produzent, dessen Beats unter Anderem in «Sicko Mode» von Travis Scott (im Bild) zu hören sind und der damit in den US-Billboard Hot 100 einen Nummer-1-Hit landete? Scott Roth/Invision/AP/Invision Oz Swizz Beatz Magnum Olelele

Etwas jünger als Huber und auch weniger schlau: Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt Video: watson/sandro zappella, linda beciri

