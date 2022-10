Mit der Zufuhr von ungewöhnlich warmer Luft aus Südwesten wurden an einigen Stationen neue Temperaturrekorde für den Oktober registriert, wie Meteo Schweiz mitteilt. Bild: keystone

Der wärmste Oktober in der Schweiz seit Messbeginn –Sommertag zum Ende der Sommerzeit

Der Oktober wird als wärmster Oktober seit Messbeginn in die Geschichte eingehen. Die Temperaturen waren im Schweizer Mittel laut dem Wetterdienst des Bundes rund 3.8 Grad zu warm.

Der Samstag reihte sich in die warmen Oktobertage ein. In Zweisimmen BE war es am Samstagnachmittag 25.4 Grad und in Ebnat-Kappel SG 25.3 Grad warm, wie aus Messungen des Wetterdiensts des Bundes Meteoschweiz hervorging. Im jurassischen Fahy stieg das Quecksilber auf 25.1 Grad.

Auf dem Hörnli ZH war es seit über 30 Jahren im Oktober nicht mehr so warm wie am Samstag mit 23.6 Grad.

Die Messstation von Meteoschweiz auf dem Basler Hausberg St. Chrischona zeigte 24.7 Grad an. Göschenen UR verzeichnete 24.3 Grad.

Mit der warmen Luft sei auch Saharastaub in die Schweiz gekommen, schrieb SRF Meteo bei Twitter. Dadurch sei die Fernsicht eingetrübt worden.

Quellen

(dsc/sda)