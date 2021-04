3-Stufen-Öffnungsplan: Mit 4 Millionen Ungeimpften zurück zur Normalität

Schweiz

Gestern präsentierte Bundesrat Berset an einer Medienkonferenz in Bern einen Drei-Phasen-Öffnungsplan, mit dem sich die Schweiz aus der Umklammerung der Pandemie befreien will.

1. Phase: 1,7 Millionen werden geimpft

In der ersten Phase (Schutzphase) will der Bundesrat sämtliche Willigen (75 %) der Gruppe der besonders gefährdeten Personen vollständig, das heisst mit zwei Dosen, impfen. In diese Gruppe fallen vom BAG geschätzte 2'227'400 Personen.

1'605'800 Erwachsene ≥ 65 Jahre alt. 621'600 Personen unter 65 Jahre alt mit mindestens einer Risiko-Vorerkrankung.

Die Kantone fahren derweil ihren eigenen Kurs. In Zürich und anderen Kantonen erhalten zum Beispiel nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche über 16 Jahre mit Vorerkrankung das Vakzin. Die weiteren Berechnungen richten sich aber nach den Vorgaben des Bundesrates.

Um die zweite Phase einzuläuten, müssen 1'670'550 Personen vollständig geimpft werden. 556'850 dieser Gruppe bleiben ungeimpft.

2. Phase: 2,9 Millionen werden geimpft

In der zweiten Phase öffnen die Impfzentren für sämtliche Erwachsenen ohne Risiko-Vorerkrankung. Es handelt sich dabei um 4'854'678 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren ohne Vorerkrankung. Parallel dazu könnte es, werden gewisse Richtwerte nicht überschritten, zu Lockerungen kommen. Die Homeoffice-Pflicht könnte aufgehoben werden, zudem stellte der Bundesrat Lockerungen bei Bars, Clubs und Grossveranstaltungen in Aussicht.

Im schlechtesten Fall sind zu diesem Zeitpunkt noch immer 6,9 der 8,5 Millionen Einwohnerinnen der Schweiz ungeimpft.

Die Kantone öffnen die Schleusen mit unterschiedlichen Strategien: Im Aargau werden die Termine in der Reihenfolge der bereits erfolgten Registrierung vergeben. In Zürich fand bisher erst eine Vorregistrierung statt. Um die konkreten Termine müssen sich die Impfwilligen erneut virtuell prügeln, sobald sie dafür zugelassen sind.

Der Bund geht davon aus, dass sich 60 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe impfen lassen will. Damit hätten weitere 2'912'806 Personen den doch recht sicheren Hafen erreicht. 1'941'871 bleiben weiter ungeimpft.

3. Phase: Mit 4,5 Geimpften zurück in die Normalität

Sobald keine Impfwilligen mehr gefunden werden und andere Richtwerte wie die 14-Tages-Inzidenz, die Hospitalisierungen und die Belegung der Intensivbetten gewisse Werte nicht überschreiten, will der Bundesrat sämtliche Massnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus aufheben.

Zu diesem Zeitpunkt sollten rund 4,5 Millionen Bewohnerinnen der Schweiz das Vakzin erhalten haben.

4 Millionen verbleiben ungeimpft.

2,5 Millionen davon wollen nicht; 1,5 Millionen Jugendliche und Kinder werden laut dem Richtplan des Bundesrates bis zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt. Ebenfalls keine Möglichkeit für eine Impfung hatten zu diesem Zeitpunkt Immunsupprimierte, Schwangere und Allergiker.

Offen bleiben die Fragen, auf welche Gruppen sich die bisher 600'000 offiziell Infizierten verteilen – und wie viele Personen, vor allem Kinder, unbemerkt von den offiziellen Statistiken die Krankheit ebenfalls überstanden haben.

Ebenfalls unklar ist, wie lange sich Personen in Sicherheit wiegen können, welche die Krankheit bereits überstanden haben, und ob und mit welcher Ansteckungsrate geimpfte Personen das Virus übertragen können.

Der Bundesrat behält sich vor, in der dritten Phase bei drohender Überlastung des Gesundheitssystems einschränkende Massnahmen gegen Personen ohne gültiges Covid-Zertifikat (geimpft, genesen und zeitnah getestet) auszusprechen.

