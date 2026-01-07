freundlich-3°
Wolf tötet im Jura mehrere Schafe

07.01.2026, 17:2307.01.2026, 17:23

Mehrere Schafe sind in der Nacht auf Mittwoch auf dem Gebiet der jurassischen Gemeinde Charmoille von einem Wolf getötet worden. Der Kanton Jura beherbergt kein Rudel, wird aber regelmässig von einzelnen Wölfen durchquert.

Die von einem kantonalen Wildhüter festgestellten Spuren und Verletzungen sind typisch für einen Wolfsangriff, wie der Kanton Jura am Mittwoch weiter mitteilte. Drei Schafe verendeten, zwei weitere konnten dem Raubtier entkommen.

Die Haltungs- und Schutzbedingungen der Schafe entsprachen laut dem Kanton nicht den geltenden eidgenössischen Anforderungen an den Herdenschutz. Die verzeichneten Verluste würden daher weder entschädigt noch an die Beutetierquote angerechnet, die zu einer Abschussbewilligung für den Wolf führen könnte.

Eine Abschussbewilligung kann erst ab sechs getöteten Ziegen oder Schafen in Betracht gezogen werden, wenn die Herden gemäss den eidgenössischen Schutzvorschriften gehalten wurden. Der kantonale Herdenschutzbeauftragte wurde laut dem Kanton informiert, um die Züchter an die Wichtigkeit der Umsetzung von angemessenen Schutzmassnahmen zu erinnern. (hkl/sda)

In Graubünden werden zwei Wolfsrudel zum Abschuss freigegeben
