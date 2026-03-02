«Mit Coca-Cola Zero Zucker schmeckt das Fondue noch besser»: Der amerikanische Softdrink umwirbt in Schweizer Städten (hier in Lausanne) hiesige Traditionen.

Bild: coca-cola.com

Coca-Cola Schweiz entfacht Fondue-Debatte – das sagen die Experten

Der amerikanische Softdrink-Konzern schreckt vor nichts zurück. In einer neuen Schweizer Kampagne kombiniert er seine «Zero Zucker»-Variante mit Fondue. Ein Schreck sowohl für Verfechter kulinarischer Traditionen als auch Menschen mit Verdauungsproblemen? Wir haben diesen Marketing-Streich zwei Experten vorgelegt, und ihre Reaktion ist überraschend.



Probier das mal zu Hause aus. Du zündest den Rechaud an und während der Käse noch vor sich hin schmilzt, stellst du eine grosse Flasche Cola als einziges Getränk auf den Tisch. Wetten, die Unterhaltung blöterlet schon bald heftiger als der Gruyère AOP am Boden des Caquelons?



«Was? Cola mit Fondue? Spinnsch eigetli?»



Im Februar beschloss die Schweizer Tochtergesellschaft der amerikanischen Kult-Getränkemarke, sich in eine hitzige kulturelle Debatte einzumischen – indem sie eine Werbekampagne lancierte, die die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Bundesrat und Donald Trump möglicherweise für immer zerstören könnte. (Ob die riskante Kampagne als Verzweiflungsakt nach dem letztjährigen Absatzrückgang zu deuten ist, sei mal dahingestellt.)



Das Verbrechen?

«Mit Coca-Cola Zero Zucker schmeckt das Fondue noch besser.»



Wie die Carbonara in Italien wird auch das Fondue stillschweigend von Millionen selbsternannter Bünzli Aktivisten geschützt, die beim geringsten Konventionsbruch an dieser hochheiligen kulinarischen Tradition rotsehen. Für manche reicht schon das Angebot eines Tomatenfondues aus, um einen Krieg zu rechtfertigen.

Man stelle sich nun den Gesichtsausdruck der Gruyère-Region vor, wenn sie erfährt, dass ein amerikanischer Konzern zu behaupten wagt, ein Moitié-Moitié schmecke mit einem primitiven Spassgetränk «noch besser» – und damit den trockenen Weisswein oder den harmlosen heissen Tee zu verdrängen versucht.



Auch Capuns und Züri Gschnätzlets bleiben von der Blasphemie nicht verschont. Bild: coca-cola.com

Doch selbst im Medienpaket fehlt die Behauptung, dass das Fondue mit Cola «noch besser» schmecke. Bild: coca-cola.com

Wenn du die deutsche Variante genau dieses Spruches findest, zeig sie in der Kommentarspalte! bild: coca-cola

watson erfuhr von der nun seit einigen Tagen in unseren Städten plakatierten Staatsaffäre und alarmierte umgehend einen Freiburger Fondue-Wächter, der angesichts solch dreister Machenschaften eigentlich unnachgiebig sein sollte.

Am anderen Ende der Leitung bricht Fabien Vallélian in schallendes Gelächter aus. Dem Inhaber von MaFondue.ch in La Tour-de-Trême war der kulturelle Diebstahl durch Coca-Cola entgangen. Und als er dann eingeweiht ist, lässt der Käser unerwartet die Bombe platzen: «Ach, wissen Sie, ich kenne einige Leute, die während oder nach dem Fondue Cola trinken.»



«Natürlich würde ich an einem Fondue-Abend niemals eine Flasche Cola auf den Tisch stellen, aber ich verurteile diese Wahl auch nicht.» Fabien Vallélian, Käser und Inhaber von MaFondue.ch



Wir hatten uns schon darauf gefreut, Fabien Vallélian zu provozieren, da erweist sich der Experte als guter Sportsmann und vertraut uns an: «Dass ein weltweites Unternehmen Fondue in einer nationalen Kampagne erwähnt, ist hervorragende Werbung für unsere Produkte, ohne dass wir einen Rappen ausgeben müssen.» Clever.



In den sozialen Medien zeigen sich einige Nutzer erfreulicherweise etwas zynischer.



«Ah, man will uns überzeugen, dass unser Fondue mit Cola besser sei … bald wird man uns eintrichtern, Trump habe die Schweizer Traditionen gerettet! Wir aber, wir wissen: Ein guter Waadtländer Chasselas langet voorig 😉» screenshot: facebook

Während der berühmte Gruyère-Käser ganz offensichtlich keine starke Intoleranz gegenüber dem amerikanischen Imperialismus hegt, gibt auch er zu, dass ein «Chasselas besser geeignet» sei als ein Glas Coca-Cola, wenn man das Geschmackserlebnis perfektionieren wolle: «Da der Käse sehr fetthaltig ist, ermöglicht ein Glas trockener Weisswein, die Geschmacksknospen mit jedem Schluck zu spülen.»



«Umgekehrt hält der Karamellgeschmack von Coca-Cola die Geschmacksknospen nicht wach, auch wenn die Kohlensäure zweifellos diese Rolle spielen kann, jedoch in geringerem Masse.»

Fabien Vallélian

«Bessere Wahl als Wasser»



Auch wenn unser genussfreudiger Gesprächspartner «absolut niemanden zum Alkoholkonsum ermutigen» will und dabei selbst den klassischen heissen Tee zwischen zwei Brotscheiben geniesst, betont er dennoch die Wichtigkeit der Unterstützung des Weinbaus «aus unseren Regionen, der dies wirklich nötig hat».



Anstatt uns entmutigen zu lassen, beschliessen wir, einen Ernährungsberater des Kantonsspitals HFR Freiburg heranzuziehen – insgeheim in der Hoffnung, er könne diese Zwangsheirat wissenschaftlich widerlegen. Zumal Aurélien Clerc nicht nur Ernährungsspezialist ist, sondern auch der «Sohn eines pensionierten Käsers». (Das war keine Absicht, ich schwör!)



Eine Herkunft, die ausreichen sollte, um dem amerikanischen Softdrink den Weg endgültig zu versperren, denkst du vielleicht.

Ganz und gar nicht.



«Es ist nicht das Schlimmste, was man zum Fondue trinken kann. Genau genommen ist Coca-Cola in Bezug auf die Verdauung sogar eine bessere Wahl als Wasser.»

Aurélien Clerc, Ernährungsberater

Das chasch chuum glaube. Während unsere Mütter uns früher warnten, wir würden einen kalten, festen Klumpen auskotzen müssen, wenn wir es wagten, eine Cola zum Fondue zu trinken, versichert uns Aurélien Clerc heute: «Der sehr saure pH-Wert des Getränks wird bei der Verdauung helfen.»



Und welche Rolle spielt das «Zero»?

«Da Fondue bereits viele Kalorien und ungesunde Fette enthält, ist die zuckerfreie Variante sinnvoll. Ich spreche hier allerdings nur von der Verdauung. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht empfehle ich natürlich nicht, Coca-Cola zu trinken, egal ob mit oder ohne Zucker.»

Irgendwo gibt es sicher auch einen Nachteil, oder?

«Der Nachteil von Coca-Cola zum Fondue ist, dass es oft kalt serviert wird und der Körper etwas mehr arbeiten muss, um die Flüssigkeit zu erwärmen, was die Verdauungszeit verlängert.»​ Aurélien Clerc, Ernährungsberater am Kantonsspital HFR Freiburg



Auch wenn es ein lang gehegter kulinarischer Mythos ist: Ein kaltes Getränk zum Fondue hat im Magen keine katastrophalen Folgen. Dennoch weist der Experte darauf hin, dass heisser Tee nach wie vor das beste Getränk zum Fondue ist.



Auf die Gefahr hin, unsere Winzerfreunde zu verärgern, erklärt Aurélien Clerc vor allem, dass «kalter Alkohol» der grösste Feind des Fondues ist, wenn man den Käse noch vor Ende des Winters verdauen möchte: «Je höher der Alkoholgehalt, desto unvernünftiger ist es. Der berühmte Schluck Kirsch zur Halbzeit des Essens ist also eine sehr schlechte Idee.»



Trinkt der Freiburger Ernährungsberater und Käsersohn Cola zu seinem Fondue? «Ich trinke fast immer heissen Tee zum Fondue, aber ich muss zugeben, dass ich beim Fondueessen oft Lust auf Cola habe, ja. Ich mache das aber nicht sehr oft, weil ich empfindlich auf Koffein reagiere.»

Aurélien Clercs heimliches Vergnügen ist in Wahrheit … Bier. Er verwendet es nicht nur anstelle von Weisswein in seinem Fondue, sondern hat es auch «manchmal» am Tisch stehen, obwohl es «offensichtlich keine gute Idee ist und man nie zum Alkoholkonsum raten sollte». Er verrät uns, dass alkoholfreies Bier auch sehr gut funktioniert.



Dass sich der amerikanische Konzern in letzter Zeit verstärkt unseren kulinarischen Traditionen annähert, liegt vor allem an seinem 90-jährigen Jubiläum in der Schweiz. Eine ambitionierte Kampagne mit Koch Noah Bachofen als Botschafter – das Ziel? «Die Vielfalt der Schweizer Küche zu feiern, von alltäglichen Klassikern bis hin zu regionalen Spezialitäten», erklärt Reyn Ffoulkes, Kommunikationsdirektor von Coca-Cola Austria & Switzerland, per E-Mail.



Eine kleine, bewusste Provokation?

«Die Kampagne zielt weder darauf ab, bestimmte Ess- oder Konsumgewohnheiten zu fördern, noch kulinarische Traditionen in Frage zu stellen.» Reyn Ffoulkes



Mit Ovo Cola chasch's nid besser – aber länger … oder so ähnlich. Bild: coca-cola.com

Wir könnten diese wichtige Untersuchung nicht angemessen abschliessen, ohne den Käsemeister von La Tour-de-Trême zu befragen nach seiner Meinung zu … Savoyer Fondue.

Laut Fabien Vallélian, einem Verfechter einer «grossen Vielfalt an Käsesorten», handelt es sich «weder geschmacklich noch von der Konsistenz her um dasselbe Produkt». Er geht sogar so weit, den kleinen Seitenhieb auszuteilen, auf den wir schon die ganze Zeit gewartet haben: «Wissen Sie, ein Ferrari und ein Dacia bringen Sie zwar an denselben Ort, aber Sie werden mir zustimmen, dass sie nicht ganz dasselbe sind.»​

