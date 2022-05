Zurich Pride gibt Lesbenorganisation doch einen Wagen und schiesst zurück

Die Entschuldigung kam nicht ohne Gegenkritik: Die Zurich Pride kritisiert im öffentlichen Instagram-Post die Tatsache, dass die Lesbenorganisation mittels offenem Brief Kritik an der Pride übte – schliesslich habe man damals bereits Gespräche geführt.

Der Vorstand der Zurich Pride habe den offenen Brief «sehr ernst genommen, sich die Kritik von verschiedensten Seiten angehört und intensiv darüber diskutiert». Man entschuldige sich deshalb nun: «Wir verstehen, dass das neue Fahrzeug-Verteilverfahren so nicht optimal angelegt gewesen ist.»

Dies löste empörte Reaktionen in der queeren Gemeinschaft aus. Begründet wurde die Kritik nicht nur mit der historischen und gesellschaftlichen Bedeutung der Lesbenorganisation innerhalb der Community . Scharfe Kritik gab es auch wegen der Tatsache, dass von 17 verteilten Demonstrationsumzug-Plätzen gleich vier an gewinnorientierte Organisationen ging.

Der LOS wurde ausgerechnet in der Woche des sogenannten «Lesbian Visibility Day» die Teilnahme an der Zurich Pride mit einem Fahrzeug verwehrt . Begründet wurde der Entscheid mit einem «Punktesystem»: Die Lesbenorganisation habe schlechter abgeschnitten als andere Gruppierungen.

«Es freut uns sehr, dass wir nun für alle beteiligten Seiten eine Lösung gefunden haben und der LOS an der diesjährigen Demonstration einen eigenen Fahrzeugplatz anbieten können», heisst es in der Stellungnahme . Sie ist eine Reaktion auf den Streit zwischen der Zurich Pride und der Lesbenorganisation, die Ende April ihren Anfang nahm.

Die Zurich Pride gibt nach: Die Lesbenorganisation Schweiz (LOS) darf an der queeren Kundgebung am Wochenende des 17. und 18. Juni 2022 mit einem Wagen mitfahren. Dies teilt die Organisation hinter des Zurich Pride Festivals am Freitag auf Instagram mit.

Vorbehalte gegen den Kauf von neuem Impfstoff, ein Systemwechsel der Teststrategie mitten im Winter – und Zweifel am Covid-Gesetz überhaupt: Es häufen sich Hinweise, dass die Politik die Warnungen vor einer nächsten Coronawelle zu wenig ernst nimmt.

Zwei Jahre hat der Bundesrat das Land durch die Pandemie geführt. Nun werden die Zeugnisse geschrieben. Eines steht schon fest: Für die Vorbereitungen auf die Pandemie erhalten Bund und Kantone schlechte Noten. Die Verfügbarkeit von Schutzmaterial und wichtigen Medikamenten sei am Anfang der Krise nicht gewährleistet gewesen. Ein Pandemieplan habe zwar bestanden, sei aber kaum jemandem bekannt gewesen, so die einhellige Meinung. In einer Studie, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegeben hat, schreiben die Experten: «Wir empfehlen dem Bund und den Kantonen, die Gesundheitsversorgung im Pandemie-Fall verbindlicher zu regeln und zudem ganzheitlicher zu planen.»