Alle Infos und Programm zur Zurich Pride

Der grösste queere Anlass der Schweiz kehrt nach drei Jahren auf das Kasernenareal und den Zeughaushof zurück. Wir fassen die wichtigsten Infos zusammen.

Am Wochenende des 18. Juni 2022 findet in Zürich erneut das Zurich Pride Festival statt. Es ist eine Grossveranstaltung mit Demonstration, die aus dem «Christopher Street Day Zürich» entstand. Er war ein Gedenktag an die Stonewall-Unruhen, die sich nach einer Polizei-Razzia gegen Homosexuelle und trans Menschen richtete.

Das Motto in diesem Jahr lautet «trans – Vielfalt leben». Das Festival will damit den Fokus auf die rechtliche Situation und die Herausforderungen von trans Menschen legen. Das Motto kam bei der queeren Gemeinschaft gut an – die Kommunikation der Festival-Verantwortlichen führte aber im Vorfeld der Pride zu Kritik. Insbesondere, da es wenige Wochen später zum Streit wegen der Wagenzulassung der Lesbenorganisation kam.

Route der Pride-Demo

Die Zurich Pride ist eine grössere Veranstaltung in Zürich, der bekannteste Programmpunkt ist aber die Demonstration. Sie beginnt dieses Jahr um 13 Uhr auf dem Helvetiaplatz in Zürich und führt ab 14 Uhr durch die Innenstadt. Die Route endet in der Nähe des Kasernenareals, wo es am Samstag und Sonntag zu einer Art Openair kommt.

Demo-Redner:innen

Arbeitsgruppe Trans Zurich

Zayrah David, trans Frau mit tamilischen Wurzeln

Teja Mucnjak und Shannon Tobler zum Thema Recht

Corinne Mauch, Stadtpräsidentin Zürich (SP)

Mia Willener

Tessa Ganserert, deutsche Politikerin (Bündnis 90/Grüne)

Brix Schaumburg

Programm des Festivals

Die Demonstration startet am Samstag um 14 Uhr, Besammlung ist eine Stunde vorher. Das zweitägige Festival findet auf dem Kasernenareal statt und hat zwei Teile: Einen bei der Musikbühne, einen bei der Community-Bühne.

Samstag – Musikbühne

17 Uhr: Politische Reden mit Corinne Mauch, Mia Willener, Tessa Ganserer und Brix Schaumburg

Politische Reden mit Corinne Mauch, Mia Willener, Tessa Ganserer und Brix Schaumburg 18:30 Uhr: Avrey

Avrey 19:20 Uhr: Mavi phoenix

Mavi phoenix 20:30 Uhr: DJ Ankkh

DJ Ankkh 21:40 Uhr: Andrea Di Giovanni

Andrea Di Giovanni 22:20 Uhr: Dana International

Dana International 22:55 Uhr: Ende

Samstag – Community-Bühne

18 Uhr: Transgender Network Switzerland (TGNS)

Transgender Network Switzerland (TGNS) 18:30 Uhr: «Mein Leben – trans Menschen erzählen ihre Geschichte» (Davide Milano)

«Mein Leben – trans Menschen erzählen ihre Geschichte» (Davide Milano) 18:50 Uhr: Podiumsgespräch «Ehe für alle – und jetzt? Haben wir nun die gleichen Rechte?»

Podiumsgespräch «Ehe für alle – und jetzt? Haben wir nun die gleichen Rechte?» 19:30 Uhr: «Mein Leben – trans Menschen erzählen ihre Geschichte» (Shannon Tobler)

«Mein Leben – trans Menschen erzählen ihre Geschichte» (Shannon Tobler) 20 Uhr: Lesbenorganisation (LOS), Pink Cross, Dachverband Regenbogenfamilien

Lesbenorganisation (LOS), Pink Cross, Dachverband Regenbogenfamilien 20:45 Uhr: «Mein Leben – trans Menschen erzählen ihre Geschichte» (Domenica Priore, Mia Willener)

«Mein Leben – trans Menschen erzählen ihre Geschichte» (Domenica Priore, Mia Willener) 21:15 Uhr: Abschluss

Offizielle Zurich Pride Party

Die Organisator:innen haben für die partyfreudigen Menschen zwei Clubs angeheuert: Ab 23 Uhr wird im Hive und im Plaza Klub weitergefeiert.