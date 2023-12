EGMR heisst Beschwerde gegen Polizeieinsatz in Zürich gut

Eine Frau positioniert sich vor Polizisten in Zürich, 1. Mai 2011. Bild: KEYSTONE

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg hat eine Beschwerde gegen einen Polizeieinsatz am 1. Mai 2011 in Zürich gutgeheissen. Die Polizei kesselte damals mehrere hundert Personen ein, um eine illegale Kundgebung zu verhindern. (sda)

Update folgt ...