Acht Kilometer Stau im Rückreiseverkehr vor Gotthard-Südportal

Der Rückreise-Stau auf der A2 vor dem Gotthard-Südportal ist am Pfingstmontag zwischen Quinto TI und Airolo TI auf vorerst acht Kilometer angewachsen. Rückreisende in Richtung Norden mussten mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde und 20 Minuten rechnen, wie der TCS auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Der Touring-Club der Schweiz (TCS) empfahl Rückreisenden in den Norden, auf die A13 in Richtung San-Bernardino auszuweichen.

Stau vor dem Gotthard-Tunnel. Bild: keystone

Am Grenzübergang nach Italien in Chiasso TI war der Verkehr bereits kurz vor 09.00 Uhr überlastet. Weiter stockte der Verkehr ab dem Mittag auch auf anderen Autobahnabschnitten in der Schweiz, so zum Beispiel auf der A1 zwischen Wangen an der Aare BE und Härkingen SO.

Für den Pfingstmontag hatten die Verkehrsdienste TCS und Viasuisse den Höhepunkt des Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd-Achse erwartet. Sie empfahlen daher im Vorfeld, eine allfällige Rückreise in den Norden erst am späten Montagabend oder durch die Nacht auf den Dienstag anzutreten.

Lange Staus über das ganze Wochenende

Zuvor war in den vergangenen Tagen bereits die Reise in den Süden für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe geworden. Am Pfingstsonntag erreichte der Stau vor dem Gotthard-Nordportal kurz vor dem Mittag eine Länge von elf Kilometern. Die Wartezeit für die Durchfahrt des 17 Kilometer langen Tunnels ins Tessin betrug zu diesem Zeitpunkt fast zwei Stunden. Auch die vom Bundesamt für Strassen (Astra) als Ausweichroute empfohlene A13 in Richtung San-Bernardino-Tunnel war überlastet.

Bereits am Samstag hatte der Pfingstverkehr auf der Nord-Süd-Achse und den Autobahnen A2 und A13 zu langen Staus geführt. Am Samstagmorgen meldete der TCS 22 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal. Eine Auflösung des Staus bestätigte der Verkehrsdienst Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erst kurz vor 20.45 Uhr.

Der TCS hatte im Vorfeld für Pfingsten mit einem intensiven Verkehrsaufkommen am Gotthard gerechnet. Im Vorjahr wurde an den Pfingsttagen die Rekordstaulänge von 28 Kilometern – die sich 1999 und 2018 ergab – indes nicht egalisiert. Zeitweise war der Stau vor dem Gotthard-Nordportal am Samstag vor einem Jahr 20 Kilometer lang. (saw/sda)