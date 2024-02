Stadt Zürich will ein klimatisches Vorzeige-Quartier schaffen

Projekte, die sich positiv entwickeln, sollen stadtweit übernommen werden. Die Stadt Zürich strebt an, das Klimaziel Netto-Null bis 2040 zu erreichen. Das Pilotquartier soll helfen, dieses Ziel erreichen zu können. (saw/sda)

Die Stadt will unter anderem eine Pilotsiedlung suchen, in der der Fokus auf Abfallvermeidung gelegt wird, und Gastrobetriebe auf nachhaltige Ernährung sensibilisieren.

Deshalb setzt der Stadtrat auf Partizipation: Alle sollen eigene Ideen entwickeln können. Zudem legt der Stadtrat zum Start auch 15 Projekte vor, die gleich in Angriff genommen werden könnten.

Bald könnte es ein Klima-Vorzeige-Quartier in Zürich geben.

Bald könnte es ein Klima-Vorzeige-Quartier in Zürich geben. Bild: Shutterstock

Der Stadtrat von Zürich will ein Quartier während sechs Jahren als Labor nutzen, um Klima-Massnahmen zu testen. Über das «Pilotquartier Netto-Null» mit Kosten von 7,7 Millionen Franken entscheidet der Gemeinderat am Mittwochabend.

