Schweiz

Zürich

20'000 Blitzeinschläge und 50mm Niederschlag – so tobte das Gewitter über die Schweiz



20'000 Blitzeinschläge und 50mm Niederschlag – so tobte das Gewitter über die Schweiz

In der Nacht auf Dienstag wurden besonders die Regionen um Zürich, Bern und Luzern von starken Gewittern und Hagelschauern getroffen. Die Gewitterzellen zogen vom Seeland her über das Mittelland in Richtung Osten.

Die Gewitter führten zu 20'000 Blitzeinschlägen und brachten besonders um Zürich herum grosse Regenmengen. In der Agglomarion von Zürich fielen innerhalb von 30 Minuten knapp 30 mm Regen, in der Region zwischen Baden und Ottelfingen waren es nach Radarauswertungen teils 50 mm Regen, schreibt SRF Meteo.

Die #Hagel Zonen der Nacht. Die Körner waren zwischen wenigen mm bis 3 cm gross. ^chs pic.twitter.com/VqOe0mTnYm — SRF Meteo (@srfmeteo) 2. Juli 2019

Zwischen Baden und Otelfingen regnete innert Stunden rund 50mm.

#Gewitterbilanz: Um Zürich herum gab es am meisten #Regen. Zwischen #Otelfingen und #Baden fielen gemäss Radar innert einer Stunde 50 mm. Und #Hagel gab es auch: bis 3 cm gross. Afu den Morgen sind die Gewitter nun vorbei. ^chs pic.twitter.com/WJtm2Sk2JT — SRF Meteo (@srfmeteo) 2. Juli 2019

In den Kantonen Bern und Solothurn sorgten Gewitter bereits am Vorabend für Hagelkörner mit einem Durchmesser von 4 cm.

Wo #Mammatus, lassen #Blitze nicht lange auf sich warten. Sind einfach schwieriger einzufangen. Aber unsere #SRFAugenzeugen sind alert - wie diese beiden #Blitzgewitter-Bilder zeigen. Und es gewittert weiter - ersichtlich z.B. auf #srf.ch/meteo/radar. #Spannung am Himmel! ^buc pic.twitter.com/jdeEGOQ8Rz — SRF Meteo (@srfmeteo) 1. Juli 2019

(ohe)

Abonniere unseren Newsletter