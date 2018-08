Neugeborenes Mädchen ins Einsiedler Babyfenster gelegt

Donald Trump scheitert an dieser simplen Aufgabe 🤣

Wer kennt sie nicht, die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika, die im Volksmund auch «stars and stripes» genannt wird. Die sieben roten und sechs weissen Streifen repräsentieren die 13 Gründungsstaaten, jeder der 50 weissen Sterne auf blauem Grund steht für einen Bundesstaat. Eigentlich ganz einfach.

US-Präsident Donald Trump scheint dies jedoch vergessen zu haben. Vergangene Woche war er mit First Lady Melania in einem Krankenhaus in Ohio zu Besuch, wie NDTV berichtet. Gesundheitsminister …