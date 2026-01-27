Brandstiftung rückt ins Zentrum der Zürcher Brand-Ermittlungen

Mehr «Schweiz»

Nach dem Grossbrand in der Nacht auf Montag im Zürcher Altstadthaus auf dem Lindenhof hat die Kantonspolizei nun die Ermittlungen von der Stadtpolizei übernommen. Damit rückt die Frage nach Brandstiftung ins Zentrum.

Das Gebäude liegt in der Altstadt von Zürich. Bild: KEYSTONE

Die Untersuchungen rund um den Grossbrand im historischen Haus laufen auf Hochtouren. Ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich, welche nun für die Ermittlungen zuständig ist, sagte am Dienstag aber auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA: «Wir stehen noch ganz am Anfang.» In Zwischenzeit sei auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden.

Das Gebäude ist immer noch einsturzgefährdet. Bild: KEYSTONE

Noch hindert die Einsturzgefahr des Gebäudes die Arbeit der Ermittler. Diese konnten das Brandobjekt bis am Dienstagmittag noch nicht betreten, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Der Statiker eines unabhängigen Unternehmens habe die Stabilität des einsturzgefährdeten Gebäudes noch nicht abschliessend beurteilt und noch nicht freigegeben.

Die Feuerwehr hingegen beendete ihren Einsatz auf dem Lindenhof am Montagabend, nachdem sie noch eine Lüftungsanlage aus dem Dachstock gehoben habe, wie eine Sprecherin von Schutz und Rettung Zürich am Dienstag gegenüber Keystone-SDA sagte.

Die Freimaurer-Loge «Modestia com Libertate» ist im Besitz des historischen Hauses. Bild: KEYSTONE

Freimaurer besprechen weiteres Vorgehen

Das durch das Feuer zerstörte Haus gehört der Freimaurer-Loge «Modestia com Libertate», sie liessen es Mitte des 19. Jahrhunderts erbauen. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist derzeit noch unklar. Die Freimaurer-Loge komme am Dienstagabend zusammen, um die nächsten Schritte zu besprechen, sagte Raoul Würgler, Stuhlmeister der betroffenen Freimaurerloge, auf Anfrage von Keystone-SDA.

Das Feuer war in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr im Dachstock des historischen Altstadtgebäudes ausgebrochen. Die Löscharbeiten erwiesen sich als anspruchsvoll, weil das Dach einzustürzen drohte. Verletzt wurde niemand.

Zum Zustand des Gebäudes konnte Würgler am Tag nach dem Brand noch keine weiteren Angaben machen. Bauingenieure seien vor Ort. Die Loge im Untergeschoss blieb vom Feuer verschont, es entstand aber Wasserschaden. Laut der Stadtpolizei beträgt der entstandene Sachschaden «mehrere hunderttausend Franken».

Sammlung von Gehstöcken verschwunden

Kurz nach dem Brand hatten Freimaurer gegenüber Medien den Verdacht auf Brandstiftung geäussert und von einem möglichen Einbruch berichtet. Am Nachmittag teilte die Stadtpolizei dann mit, dass ein Delikt nicht ausgeschlossen werden könne. Es sei ein Einbruch in einem Nebengebäude angezeigt worden. Ob dieser Einbruch im Zusammenhang stehe mit dem Brand, werde untersucht.

Würgler sagte dazu, dass eine Sammlung von Gehstöcken verschwunden sei. Diese seien in einer Glasvitrine aufbewahrt worden. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte er, dass die Gehstöcke nicht unbedingt finanziell wertvoll seien, aber einen emotionalen Wert besässen, da sie von einem ehemaligen Mitglied seien.

Ob noch weitere Sachen verschwunden seien, konnte Würgler auf Anfrage von Keystone-SDA nicht sagen. Auch dieses Thema sei Teil der Besprechung vom Abend.

Am Tag vor dem Brand hatte die «Weltwoche» ein Video zum Thema Freimaurer veröffentlicht. Dieses Video mit Roger Köppel und Christoph Mörgeli löste unzählige Kommentare aus, in denen die Freimaurer auch als «okkulter Geheimbund» bezeichnet wurden. Ob es zwischen Video und Brand einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

1 / 12 Brand neben Lindenhof quelle: keystone / michael buholzer

Drei Jahre nach dem Brand wieder aufgebaut

Bereits 2007 war es in der Zürcher Altstadt zu einem Grossbrand gekommen. Am frühen Morgen des 14. Novembers kämpfte ein Grossaufgebot der Feuerwehr gegen die Flammen, die aus dem Zunfthaus zur Zimmerleuten am Limmatquai schlugen.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten durch den einstürzenden Dachstuhl getötet, mehrere Personen wurden verletzt. Die kantonale Denkmalpflege stufte das Zunfthaus damals als eines der bedeutendsten historischen Gebäude der Altstadt ein. Drei Jahre später war das fast völlig zerstörte Gebäude wieder aufgebaut. (sda)